SDP esittää vaihtoehtobudjetissaan muun muassa Rajavartiolaitoksen perusrahoituksen vajeen korjaamista ja pelastajapulan nopeampaa ratkaisemista.

− Orpon hallituksen budjetissa ja julkisen talouden suunnitelmassa Rajavartiolaitoksen perusrahoitukseen jää merkittävä vaje, joka uhkaa kasvaa kehyskauden lopussa vuonna 2027 jopa 25 miljoonaan euroon. Tähän epäkohtaan SDP puuttuu vaihtoehtobudjetissaan jämäkästi. Jos mitään ei tehdä, rahoitusvaje tulee vaikuttamaan merkittävästi Rajavartiolaitoksen operatiiviseen suorituskykyyn. Tätä huolta olemme tuoneet pitkin syksyä esiin ja olemme siihen valmiita puuttumaan vaihtoehtobudjetissamme, Peltonen toteaa tiedotteessaan.

Peltonen muistuttaa, että viime kuukausien tapahtumat itärajalla ovat vain entisestään korostaneet Rajavartiolaitoksen perusrahoituksen korjaamisen välttämättömyyttä. Toisena merkittävänä panostuksena sisäiseen turvallisuuteen Peltonen nostaa esiin pelastajapulan ratkaisemisen hallitusta nopeammalla aikataululla.

− Poliisien määrän kasvattamisen rinnalla pelastajapula on ratkaistava Orpon hallituksen tavoitetta nopeammin. SDP esittää vaihtoehtobudjetissa pelastajakoulutettavien määrän nostamista siten, että Suomessa on 1 000 uuttaa pelastajaa jo vuonna 2030. Tämä vaatii hallituksen budjettiesitykseen nähden miljoonan euron määrärahalisäystä. Pelastajapulan ratkaisemiseksi on toimittava nyt, Peltonen sanoo.