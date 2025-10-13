Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.10.2025 12:50 ・ Päivitetty: 13.10.2025 12:50

”Jos tähän sotaan ei saada loppua, lähetän heille Tomahawkeja” – näin Trump harkitsee uhkaavansa Putinia

LEHTIKUVA / AFP PHOTO / AUSTRALIAN DEFENCE
Ukraina on pyytänyt Yhdysvalloilta Tomahawk-ohjuksia. Kuvassa Australian puolustusvoimien asetesti Tomahawk-ohjuksella joulukuussa 2024.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uhkaavansa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia Tomahawk-ohjusten antamisella Ukrainalle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trumpin mukaan hän saattaa kertoa Putinille, että Yhdysvallat aikoo lähettää Tomahawk-risteilyohjuksia Ukrainalle, jos Venäjä ei lopeta hyökkäystään.

-  Saatan puhua hänen kanssaan. Saatan sanoa että ”kuule, jos tähän sotaan ei saada sopua, lähetän heille Tomahawkeja”, Trump sanoi toimittajille Yhdysvaltain presidentin Air Force One -lentokoneessa matkalla Lähi-itään.

Trump sanoi, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli pyytänyt Tomahawkeja heidän puhelinkeskustelunsa yhteydessä lauantaina.

-  Tomahawkit ovat uusi askel aggressiossa. Haluavatko he (venäläiset) Tomahawkeja omaan suuntaansa? En usko, että haluavat, Trump lisäsi.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi Trumpin julkitulon jälkeen, ettei Putinille ja Trumpille ole suunnitteilla puhelua. Hän huomautti, että keskustelu järjestyy tarvittaessa nopeasti, jos sellaiselle ilmenee tarve.

Myöhemmin maanantaina presidentti Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak kertoi sosiaalisessa mediassa, että Ukrainan johtoa matkustaa Yhdysvaltoihin keskustelemaan puolustuksesta Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Ryhmää johtaa Ukrainan pääministeri Julija Svyrydenko.

Matkan tavoitteena on kansliapäällikön mukaan muun muassa keskustella ilmapuolustuksen ja iskukyvykkyyden vahvistamisesta sekä energiahuollon varmuuden parantamisesta talven alla.

Trumpin on kerrottu alkaneen harkita pitkän kantaman iskuihin sopivien ohjusten lähettämistä Ukrainaan sen jälkeen, kun hänen elokuun tapaamisensa Putinin kanssa Alaskassa ei tuottanut toivottua rauhansopimusta.

Putin on varoittanut, että Tomahawkien toimittaminen Ukrainalle heikentäisi Yhdysvaltain ja Venäjän välisiä suhteita.

