Jos Venäjä kieltäytyy aselevosta, odottaa Zelenskyi Yhdysvalloilta voimakkaita toimia

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo odottavansa Yhdysvalloilta voimakkaita toimia, jos Venäjä kieltäytyy aselevosta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyi kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa Kiovassa keskiviikkona. Ukraina ja Yhdysvallat pääsivät tiistaina neuvotteluissaan Saudi-Arabiassa sopuun siitä, että ne ehdottavat Venäjälle 30 päivän aselepoa.

- Käsitykseni on, että voimme luottaa voimakkaisiin toimiin. En tiedä vielä yksityiskohtia, mutta kyse on pakotteista ja Ukrainan vahvistamisesta, Zelenskyi sanoi.

Aselepoehdotuksesta huolimatta Zelenskyi sanoi, ettei Ukrainalla ole luottoa Venäjään.

- Olen korostanut tätä monta kertaa, kukaan meistä ei luota venäläisiin.

YHDYSVALTAIN ulkoministeri Marco Rubio puolestaan sanoo, että Euroopan maiden on oltava mukana, kun Ukrainan sodasta neuvotellaan. Rubion mukaan tämä on tarpeen senkin vuoksi, että Venäjä tulee vaatimaan Euroopan asettamien pakotteiden poistamista.

- En kutsuisi sitä turvatakuuksi, mutta totta kai jos Yhdysvalloilla on kyseessä oma taloudellinen etu, josta tulee tuottoa sekä meille että Ukrainan kansalle, meidän etujemme mukaista on suojella sitä, Rubio sanoi paluumatkalla Saudi-Arabiasta, kun häntä kuljettanut lentokone teki välilaskun Irlantiin.

Rubion mukaan Yhdysvallat on yhteydessä Venäjään keskiviikosta alkaen ja tunnustelee, millaisen vastauksen Moskova antaa aselepoehdotukseen.

- Haluamme tietää, ovatko he valmiita tähän ilman ennakkoehtoja. Jos vastaus on kyllä, silloin tiedämme saaneemme aikaan todellista edistystä, ja rauhaan on aito mahdollisuus. Jos vastaus on ei, se olisi todella harmillista ja tekisi heidän aikeensa selväksi, Rubio sanoi.

VENÄJÄ kertoi keskiviikkona odottavansa Yhdysvalloilta tarkempia tietoja Ukrainan sotaan ehdotetusta aselevosta, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov.

Peskovin mukaan Venäjä odottaa Yhdysvaltojen ulkoministerin Rubion ja kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Michael Waltzin olevan yhteydessä tiistaina Saudi-Arabiassa käytyjen neuvottelujen tuloksista.

- Menette asioiden edelle. Me olemme suunnitelleet yhteydenottoja amerikkalaisten kanssa tuleville päiville. Uskomme siihen, että niiden aikana saamme kaiken tiedon, Peskov sanoi toimittajille.

Peskovin mukaan on myös mahdollista, että aselevosta keskustellaan korkean tason puhelinkeskustelussa Yhdysvaltain ja Venäjän välillä.

Yhdysvallat ja Ukraina sopivat tiistaina Saudi-Arabiassa ehdottavansa Venäjälle 30 päivän tulitaukoa sotaan.

Venäjä on aikaisemmin ilmoittanut, ettei se tule suostumaan aselepoon, koska se vain antaisi Ukrainalle aikaa joukkojen ja aseistuksen parantamiseen.