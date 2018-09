”Jospa Pentikäinen menisi ensin peilin eteen” – Teollisuusliiton Aallolta paloi pinna yrittäjäjärjestön väitteistä

Suomen Yrittäjien mielestä on vastuutonta, että ”ammattiliitot painostavat hallitusta luopumaan pienten yritysten irtisanomissuojan keventämistä uhkaamalla poliittisilla työtaistelutoimilla”. Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen syyttää ay-väkeä railon syventämistä yrittäjien ja ay-liikkeen välillä.

– Pitäisi rakentaa siltoja eikä repiä railoja. Nyt purraan ruokkivaa kättä, sillä uudet työpaikat ovat syntyneet juuri pk-yrityksiin, hän paheksuu tiedotteessa.

SAK:laisen Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ei niele väitettä, että erityisesti ay-liike olisi lietsonut eripuraa.

– Jospa Pentikäinen menisi ensin peilin eteen ja katsoisi omat ulostulonsa ja tviittinsä. Ja lähtisi vasta sen jälkeen arvioimaan meitä. Se voisi olla vähän reilumpaa meininkiä, Aalto kuohahtaa.

Hän huomauttaa, että yrittäjäjärjestön toimitusjohtaja on ansiokkaasti haukkunut ay-liikettä viime vuosien aikana ihan huolella.

– Pentikäinen on antanut meille aika paljon sapiskaa erilaisista aiheista ja haukkunut suoraan pystyyn.

Kukapa nyt sanelee? Ay-liikkeen vasemmistosiipi ilmoittaa, että esitys on vedettävä pois tai yritetään laittaa Suomi polvilleen. #yrittäjät — Mikael Pentikäinen (@jmpentikainen) 16. syyskuuta 2018

Mistä voisi syntyä mielikuva, että Suomi on yrityksille lakkoherkkä maa, johon ei kannata sijoittua? Sahaatte lakkotouhuillanne kaksin käsin oksaa, joka kantaa työtä Suomessa tekevien ja tarjoavien toimeentuloa. #yrittäjät — Mikael Pentikäinen (@jmpentikainen) 14. syyskuuta 2018

Tämä poliittinen työtaistelu on hyvä esimerkki siitä, miten ammattiliitot tekevät politiikkaa. Työrauhalla ei ole mitään väliä, kun vaalit lähestyvät ja halutaan hämminkiä luomalla nostaa omia. #yrittäjät — Mikael Pentikäinen (@jmpentikainen) 13. syyskuuta 2018

Rehellisyys maan perii. Ei ole salaisuus, että yritämme saada vähän vähennettyä ay-liikkeen valtaa ja tehdä Suomesta järjestövallan sijaan markkinatalouden ja kansanvallan. #yrittäjät — Mikael Pentikäinen (@jmpentikainen) 31. elokuuta 2018

Yrittäjät on Aallon mukaan kärkkäästi kertonut, millaisia tavoitteita järjestössä on muun muassa yleissitovuuden poistamiselle.

– Nyt kun ay-liike on alkanut vastata ja kertoa omia näkemyksiään, pöyristytään ja ihmetellään, Aalto kuvaa asetelmaa.

Hän pitää Pentikäisen vetoomusta ”pitäisi rakentaa siltoja eikä repiä railoja” monessa valossa outona.

– Hän voisi miettiä, millaisia siltoja on rakentanut viime vuosien aikana suhteessa ammattiyhdistysliikkeeseen – millaisia pilareita on pystyssä.

Aallosta näyttää siltä, että Suomen Yrittäjät kuvittelee, että sillä on kaikki oikeus haukkua ja arvostella ay-liikettä.

– Jossa on muuten kaksi miljoonaa jäsentä. Kun täältä annetaan vähän takaisin, kauhistuksen määrä on suuri. Me siedimme aika kauan ennen kuin aloimme antaa takaisin.

Aalto huomauttaa, että suurin osa pk-yrittäjistä toimii oikein ja säällisesti omia työntekijöitään kohtaan – ainakin tähän asti on toiminut. Retoriikka on kuitenkin voimistunut puolin ja toisin ja se voi poikia ristiriitatilanteita työpaikoilla.

– Siinä mielessä Pentikäinen on oikeassa, että näin ei railoa kavenneta. Mutta voi vain arvioida, kenen tavoite tämä ristiriitojen synnyttäminen on ollut, Aalto muistuttaa.

Teollisuusliitto julisti ylityökiellon liiton työpaikoille maanantaina. Ylityökiellossa ovat mukana myös ammattiliitto Pro ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT.