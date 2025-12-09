Journalisteilla kovat ajat: Israel ja Meksiko tappavat, Kiina vangitsee

67 toimittajaksi luokiteltua ammattilaista on kuollut töissään 12 viime kuukauden aikana, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestö (RSF). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lukema on noussut yhdellä vuoden takaisesta vertailuluvusta.

Tapetuista toimittajista 37 oli asevoimien tai aseellisten ryhmien uhreja, ja 16 joutui järjestäytyneen rikollisuuden uhriksi.

Suurin journalistien surmaaja on RSF:n mukaan Israelin armeija. Se tappoi RSF:n mukaan 12 viime kuukauden aikana 29 journalistia lähinnä Gazan alueella.

Toiseksi vaarallisin maa toimittajille on huumekartellien piinaama Meksiko. Siellä surmattiin 12 viime kuukauden aikana yhdeksän journalistia. Kolmanneksi vaarallisin maa toimittajille on Sudan, jossa tapettiin marraskuun lopussa päättyneellä 12 kuukauden ajanjaksolla neljä toimittajaa.

- Rankaisemattomuus on mahdollistanut tämän kehityksen. Kansainväliset järjestöt ovat epäonnistuneet, kun niiden jäsenvaltioita sitovat sopimukset eivät enää takaa toimittajien oikeutta suojeluun aseellisten konfliktien keskellä, RSF:n pääsihteeri Thibaut Bruttin sanoo tiedotteessa.

VANKILOISSA istuu RSF:n mukaan yli 500 toimittajaa eri puolilla maailmaa. Maailman suurin toimittajien vangitsija on Kiinan kansantasavalta, jossa on vangittuna 113 journalistia. Heidän lisäkseen Hongkongissa on vankilassa kahdeksan toimittajaa.

Toiseksi eniten toimittajia on vanginnut Venäjä, jonka vankiloissa on 48 journalistia.

RSF kiinnittää huomiota siihen, että Venäjän vankiloissa viruvista toimittajista enemmistö on ulkomaisia, sillä Venäjällä on vangittuna 26 ukrainalaista toimittajaa.

RSF:n Suomen-järjestön puheenjohtajan Kaius Niemen mukaan Venäjän lehdistönvapaustilanne heikkenee vuosi vuodelta, mitä hän pitää huolestuttavana kehityssuuntana.

- Toimittajat ilman rajoja -järjestön World Press Freedom -indeksillä mitattuna Suomen ja Venäjän välinen kuilu lehdistönvapaudessa on tällä hetkellä suurempi kuin Pohjois- ja Etelä-Korean. Se kertoo paljon tilanteen vakavuudesta, Niemi sanoo tiedotteessa.

Väkilukuun suhteutettuna yksi maailman pahimmista toimittajien vangitsijoista on Valko-Venäjä, jonka vankiloissa on nyt arviolta 30-35 media-alan työntekijää.

SAMAAN AIKAAN RSF:n mukaan 135 toimittajaa on tällä hetkellä kateissa 37 maassa. Osa heistä on ollut kadoksissa jo yli 30 vuotta. Toimittajia on kateissa erityisesti Syyriassa ja Meksikossa. Syyriassa toimittajia on kateissa 37 ja Meksikossa 28.

RSF:n mukaan 20 toimittajaa on tällä hetkellä panttivankeina eri puolilla maailmaa. Eniten toimittajia on panttivankina Jemenissä, missä huthikapinalliset ottivat 12 viime kuukauden aikana seitsemän median ammattilaista panttivangeiksi. Myös Syyriassa on useita toimittajia panttivankeina.