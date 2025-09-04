Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

4.9.2025 07:21 ・ Päivitetty: 4.9.2025 07:21

Journalisteilta vetoomus Stubbille: Suomen pitää käyttää asemaansa toimittajien suojelemiseksi Gazassa

LEHTIKUVA / REUTERS
Journalisti pitelee Reutersille työskennelleen ja Israelin iskussa Khan Yunisissa kuolleen palestiinalaisen kuvajournalisti Hussam al-Masrin kameraa 25. elokuuta.

Laaja suomalaista mediaa ja lehdistönvapaustyötä edustava rintama on jättänyt presidentti Alexander Stubbille vetoomuksen, jossa vaaditaan Suomea käyttämään kansainvälistä asemaansa toimittajien suojelemiseksi Gazassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Toimittajat ilman rajoja Suomi, International Press Instituten Suomen ryhmä, Julkisen sanan neuvosto, Medialiitto, Päätoimittajien yhdistys, Suomen Journalistiliitto sekä Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes.

Elokuussa Israelin iskut surmasivat Gazassa muun muassa Reutersin, Associated Pressin ja al-Jazeeran avustajia. Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö (RSF) on dokumentoinut alueella yli 200 toimittajan kuoleman lähes kahden vuoden aikana ja toimittanut Kansainväliselle rikostuomioistuimelle neljä tutkintapyyntöä.

RSF:n mukaan toimittajiin on kohdistettu toistuvasti tappavia iskuja, usein heidän työtehtäviensä aikana ja kun he ovat olleet PRESS-merkinnöin varustettuja. Vetoomuksen mukaan kyse ei ole yksittäisistä tragedioista, vaan hyökkäyksestä vapaan tiedonvälityksen perusperiaatteita vastaan.

Lisäksi ulkomaisten toimittajien pääsy alueelle on estetty.

-  Gazassa meneillään oleva toimittajien tappaminen ja mediasulku ovat ennennäkemätön isku vapaalle journalismille. Sen hiljainen salliminen luo vaarallisen ennakkotapauksen myös tuleviin konflikteihin, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori tiedotteessa.

VETOOMUKSESSA huomautetaan, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2222 velvoittaa suojelemaan toimittajia aseellisissa konflikteissa ja kehottaa jäsenmaita saattamaan vastuulliset oikeuteen.

Suomella on allekirjoittajien mukaan erityinen vastuu toimia asiassa siksi, että se on yksi vain seitsemästä maasta, joissa lehdistönvapaus voidaan määritellä hyväksi.

Kun journalistien työ Gazassa estetään, alueen tapahtumista välittyvä kuva jää vetoomuksen mukaan ohueksi ja pirstaleiseksi. Ilman journalistista faktantarkistusta osapuolet voivat leimata kaikki Gazasta kantautuvat tiedot propagandaksi, vetoomuksessa todetaan.

-  Ilman journalistien työtä emme voi saada riippumatonta ja totuudenmukaista kuvaa kriisialueiden tapahtumista, sanoo Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg tiedotteessa.

Allekirjoittajat vetoavat, että presidentti nostaa Gazan mediasulun ja päätöslauselman 2222 kunnioittamisen esiin kansainvälisissä yhteyksissä sekä vaatii toimia toimittajien tappamisen ja siihen liittyvän rankaisemattomuuden lopettamiseksi.

Presidentin toivotaan myös vaativan esteetöntä pääsyä Gazaan kansainvälisille toimittajille sekä pitävän vapaan tiedonvälityksen puolustamista johdonmukaisesti esillä Suomen ulkopolitiikan arvopohjaisena kulmakivenä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
3.9.2025
Valtakunnansovittelija kaipaa keskustelua siitä, milloin yleisestä linjasta voidaan poiketa – “Tasapäistäminen tuntuu aika erikoiselta”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
3.9.2025
SDP:n Marttila vankilain uudistuksesta: Vankiloihin tarvitaan myös lisää tilaa ja henkilökuntaa
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
3.9.2025
Arvio: Jani Kaaron kirjassa kuvataan, millaista on massahysteria – laumasielu elää niin jalkapallohuliganismissa kuin poliittisissa liikkeissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU