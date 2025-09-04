Journalisteilta vetoomus Stubbille: Suomen pitää käyttää asemaansa toimittajien suojelemiseksi Gazassa

Laaja suomalaista mediaa ja lehdistönvapaustyötä edustava rintama on jättänyt presidentti Alexander Stubbille vetoomuksen, jossa vaaditaan Suomea käyttämään kansainvälistä asemaansa toimittajien suojelemiseksi Gazassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Toimittajat ilman rajoja Suomi, International Press Instituten Suomen ryhmä, Julkisen sanan neuvosto, Medialiitto, Päätoimittajien yhdistys, Suomen Journalistiliitto sekä Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes.

Elokuussa Israelin iskut surmasivat Gazassa muun muassa Reutersin, Associated Pressin ja al-Jazeeran avustajia. Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö (RSF) on dokumentoinut alueella yli 200 toimittajan kuoleman lähes kahden vuoden aikana ja toimittanut Kansainväliselle rikostuomioistuimelle neljä tutkintapyyntöä.

RSF:n mukaan toimittajiin on kohdistettu toistuvasti tappavia iskuja, usein heidän työtehtäviensä aikana ja kun he ovat olleet PRESS-merkinnöin varustettuja. Vetoomuksen mukaan kyse ei ole yksittäisistä tragedioista, vaan hyökkäyksestä vapaan tiedonvälityksen perusperiaatteita vastaan.

Lisäksi ulkomaisten toimittajien pääsy alueelle on estetty.

- Gazassa meneillään oleva toimittajien tappaminen ja mediasulku ovat ennennäkemätön isku vapaalle journalismille. Sen hiljainen salliminen luo vaarallisen ennakkotapauksen myös tuleviin konflikteihin, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori tiedotteessa.

VETOOMUKSESSA huomautetaan, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2222 velvoittaa suojelemaan toimittajia aseellisissa konflikteissa ja kehottaa jäsenmaita saattamaan vastuulliset oikeuteen.

Suomella on allekirjoittajien mukaan erityinen vastuu toimia asiassa siksi, että se on yksi vain seitsemästä maasta, joissa lehdistönvapaus voidaan määritellä hyväksi.

Kun journalistien työ Gazassa estetään, alueen tapahtumista välittyvä kuva jää vetoomuksen mukaan ohueksi ja pirstaleiseksi. Ilman journalistista faktantarkistusta osapuolet voivat leimata kaikki Gazasta kantautuvat tiedot propagandaksi, vetoomuksessa todetaan.

- Ilman journalistien työtä emme voi saada riippumatonta ja totuudenmukaista kuvaa kriisialueiden tapahtumista, sanoo Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg tiedotteessa.

Allekirjoittajat vetoavat, että presidentti nostaa Gazan mediasulun ja päätöslauselman 2222 kunnioittamisen esiin kansainvälisissä yhteyksissä sekä vaatii toimia toimittajien tappamisen ja siihen liittyvän rankaisemattomuuden lopettamiseksi.

Presidentin toivotaan myös vaativan esteetöntä pääsyä Gazaan kansainvälisille toimittajille sekä pitävän vapaan tiedonvälityksen puolustamista johdonmukaisesti esillä Suomen ulkopolitiikan arvopohjaisena kulmakivenä.