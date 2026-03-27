Työmarkkinat
27.3.2026 09:18 ・ Päivitetty: 27.3.2026 09:18
Journalisti: A-lehdet taas muutosneuvotteluihin
Mediayhtiö A-lehdet käynnistää uudet muutosneuvottelut väen vähentämiseksi, kertoo ammattiliittojulkaisu Journalisti. Edellinen saneerauskierros yhtiössä käytiin marraskuussa 2024.
Journalistin mukaan 30. maaliskuuta alkavissa neuvotteluissa vaarana on 11 toimituksellisen työntekijän tai toimihenkilön irtisanominen. A-lehdissä on edellisten saneerausten jäljiltä viitisenkymmentä toimituksellista työtä tekevää ihmistä.
Kaikkiaan konsernissa työskentelee runsaat 580 ihmistä.
A-lehdet perustelee leikkaustarpeita painettujen lehtien jakelukustannusten nousulla, ilmoitusmyynnin heikentymisellä ja lehtien kysynnän vähenemisellä, kuten edellisilläkin kerroilla.
HELSINGISSÄ toimiva A-lehdet on neljännen sukupolven perheyritys, jonka Lyytikäisen suku perusti vuonna 1933.
Se on julkaissut muun muassa Apua, Imagea, Eevaa, Avotakkaa ja Tuulilasia sekä monia erikoislehtiä. Sillä on myös verkkokauppatoimintaa kuten kello- ja korumyyntiä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.