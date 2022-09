Joutuiko suomalaisyhtiöitä vastaan hyökännyt kyberryhmä nyt itse hyökkäyksen kohteeksi?

Konepajayhtiö Wärtsilän ja Suomen Tietotoimiston STT:n verkkohyökkäyksistä vastuun ottanut verkkorikosryhmä LV on voinut itse joutua kyberhyökkäyksen kohteeksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kiristyshaittaohjelmallaan hyökkäyksiä tehneen ryhmittymän blogisivusto on pimeässä Tor-verkossa ollut syyskuussa useita viikkoja poissa käytöstä. Tietoturvayhtiö Cyber Intelligence Housen toimitusjohtajan Mikko Niemelän mukaan LV:n vuotosivustolle on tehty palvelunestohyökkäys. Hänen mukaansa vastaavaa on tapahtunut myös muiden pimeässä verkossa olevien rikollisten sivuilla.

Siitä, kuka hyökkäysten takana on, ei hänellä ole tietoa.