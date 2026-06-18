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Kotimaa

18.6.2026 08:19 ・ Päivitetty: 18.6.2026 09:17

JSN: Langettava päätös drooniuutisoinnista

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Hornet-hävittäjä lentää taivaalla, kuvattu Tapanilassa Helsingissä perjantaiaamuna 15. toukokuuta.

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa drooniuutisoinnissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä.

Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet.

NEUVOSTO piti vakavana sitä, että tekoälyn tuottama virheellinen tieto julkaistiin uutisena ja ilman, että kukaan oli tarkistanut sen paikkansapitävyyttä alkuperäislähteestä. Neuvosto arvioi, että samalla lehdet luopuivat journalistisesta päätösvallastaan eivätkä osoittaneet riittävää lähdekriittisyyttä.

Vapauttavan päätöksen JSN:ltä sai Aamulehti, joka oli korjannut konsernin juttuvaihtona saamastaan jutusta väitteen droonien venäläisyydestä jo ennen julkaisua.

JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Puheenjohtaja Eero Hyvönen oli poissa kokouksesta sairastumisen vuoksi. Häntä sijaistivat ensimmäinen varapuheenjohtaja Pasi Kivioja ja kolmas varapuheenjohtaja Margareta Salonen.

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