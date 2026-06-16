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Ulkomaat

16.6.2026 10:23 ・ Päivitetty: 16.6.2026 10:23

Juhannusvaalien jännityspaikka: pääseekö Andy Burnham vihdoin brittien pääministeripeliin?

LEHTIKUVA / AFP
Andy Burnham edustaa labourin populistisempaa vasemmistosiipeä, kun istuva pääministeri Starmer on linjauksissaan enemmän oikealla.

Britanniassa käydään torstaina vaalit, jotka voivat järisyttää maan poliittista johtoa, kun Makerfieldin vaalipiiri valitsee uuden edustajan maan parlamenttiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vaaleissa on ehdolla Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham, joka aikoo menestyessään haastaa myös Britannian pääministerin Keir Starmerin paikan työväenpuolueen johdossa.

Täten Burnham tavoittelee välillisesti näissä vaaleissa myös pääministeriyttä.

Burnham on jo pitkään ollut Starmerin kriitikko. Burnham itse edustaa työväenpuolueen vasenta laitaa, kun Starmer taas on ajanut pääministerikaudellaan keskustalaista politiikkaa.

Strarmer joutui myrskyn silmään oman puolueensa sisällä, kun työväenpuolue kärsi huomattavat vaalitappiot keväällä järjestetyissä alue- ja paikallisvaaleissa.

YLLÄTYSSAUMA Burnhamin etenemiselle aukesi, kun Makerfieldiä parlamentissa edustanut Josh Simons luopui kansanedustajan paikastaan. Lähtöön ei liittynyt perinteisiä kansanedustajien eroihin johtavia skandaaleja, vaan Simons luopui paikastaan antaakseen Burnhamille mahdollisuuden nousta parlamenttiin.

Burnhamin on noustava kansanedustajaksi haastaakseen Starmerin. Jos Burnham ei voita Makerfieldin täytevaaleja, päättyy hänen pyrkimyksensä puolueen johtoon lyhyeen.

56-vuotias Burnham on veteraanipoliitikko, joka on toiminut aiemminkin kansanedustajana vuosina 2001-2017.

VAALIKYSELYJEN perusteella Burnhamin ennustetaan voittavan vaalit, mutta kisa on tiukka. Hänet haastaa populistioikeistolaisen reformipuolueen Robert Kenyon, joka on ammatiltaan putkimies.

Reformipuolue jyräsi kevään paikallisvaaleissa ennennäkemättömään vaalivoittoon, haastaen Britannian kaksipuoluejärjestelmän. Työväenpuolueen äänisaalista nakersivat myös jyrkemmät vihreiden ja vasemmistoryhmien ehdokkaat.

Osalle äänestäjistä yksittäistä ehdokasta tärkeämpää saattaakin olla saada lisää reformipuolueen edustajia maan parlamenttiin.

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