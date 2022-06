Jukon Luukkainen: Kunta-alan neuvotteluja on yritetty estää ulkopuolelta – ”Kasaan on yritetty häärätä ratkaisu meidän selkämme takana”

Jukon puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan puheet kunta-alan umpisolmun avaamisesta veronalennuksilla ovat yrityksiä estää kunta-alan sovun syntyminen. Luukkaisen mukaan estämisyrityksistä ovat vastuussa yksityisen sektorin edustajat. Simo Alastalo Demokraatti

– Kasaan on yritetty häärätä ratkaisu meidän selkämme takana. On pyritty keksimään keino, että ratkaisu ei toteutuisi. Tämä tietysti kunta-alalla ärsyttää, koska työtaistelutoimien muutkin ovat vuosien saatossa erityisetujaan hakeneet, Luukkainen sanoo.

Demokraatin tietojen mukaan kunta-alan ratkaisun syntymistä olisi yritetty estää ainakin SAK:laisesta Teollisuusliitosta. Tukea olisi haettu paitsi SAK:n piiristä myös STTK:sta ja Akavan yksityisen sektorin liitoista sekä EK:sta.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kiistää väitteet puuttumisesta.

– Ei pidä paikkaansa. Emme puutu millään tavalla muiden neuvotteluihin. Se ei kuulu työmarkkinatapoihin. Olemme kommentoineet esitystä, jossa palkat olisi kytketty meidän palkankorotuksiin. Emme ole pitäneet siitä tavasta, millä esitys on tehty. Mutta emme ole millään tavalla muuten pyrkineet vaikuttamaan asiaan, Aalto sanoo.

”Olen myös itse ollut painostuksen kohteena”

Taustalla on sovittelulautakunnan toukokuinen esitys, jota on pidetty yksityisellä sektorilla liian kalliina. Esitykseen sisältyi palkankorotusten lisäksi viisivuotinen palkkaohjelma.

– Kukaan ei ole käynyt meidän, kuntapuolen tai julkisen puolen kanssa näitä keskusteluja, Luukkainen toteaa veronalennuspuheista.

Luukkainen kertoo myös tulleensa neuvottelujen ulkopuolisten henkilöiden painostamaksi.

– Olen myös itse ollut painostuksen kohteena soittojen kautta, että tuollaista ratkaisua ette saa tehdä. On hyvä vain todeta, että neuvotteluja käyvät työmarkkinaosapuolet, yksityiset eivät olet neuvotteluosapuoli. Emme mekään ole neuvomassa yksityistä sektoria heidän neuvotteluissaan.

Luukkainen ei kerro mitkä tahot häntä ovat painostaneet. Painostuksesta ovat Luukkaisen mukaan saaneet osansa muutkin.

– Käsitykseni mukaan kuntatyönantajia on painostettu, että ette voi tehdä sellaista ratkaisua. Myös poliitikkoja on yritetty painostaa, mutta he ovat pitäneet viisaasti näppinsä erossa tästä.

Luukkaisen tietojen mukaan verohelpotuksia koskeva valtiovallan harkinta ei liittyisi kunta-alan tilanteeseen.

– Siellä pohdittaneen, voidaanko tukea sitä, että syksyn palkkaneuvottelut pysyvät näpeissä. On kuitenkin myös kysyttävä, jos verokanta alenee, millä maksetaan julkisen sektorin kustannukset? Luukkainen kysyy.

SDP:n varapuheenjohtajalta Matias Mäkyseltä kysyttiin tänään Ylen aamussa onko hallituksessa suunnitteilla veronalennuksia tiettyjen tuloluokkien palkansaajille.

Mäkynen muistutti, että verokeskustelua on käyty jo viime vuonna. Hän sanoi, että hintojen noustessa ja palkkakierroksen ollessa käynnissä on mahdollista, että myös tätä kierrosta helpottamaan voitaisiin tarvita jonkinlaisia veroratkaisuja tai sosiaalivakuutusmaksuratkaisuja.

– Minun mielestäni tässä pitää käydä keskusteluja sekä työmarkkinajärjestöjen kanssa että muuten yhteiskunnassa, että miten tähän inflaatioon vastataan, jos palkkapaineet nousevat tosi isoiksi, Mäkynen sanoi.

Kun häneltä kysyttiin veronalennusten liittymisestä nimenomaan kunta-alaan, Mäkynen muistutti, että syksyllä ovat myös teollisuusalan palkkaneuvottelut jälleen auki.

– Siellä on monella sekä julkisella että yksityisellä tilanne auki syksyllä, Mäkynen sanoi.

”Kiky syötettiin meille väkisin ja mitta on nyt täysi”

Kunta-alalla on Luukkaisen mukaan tehty kymmenen vuotta keskitettyjä ratkaisuja, joiden taso on jäänyt jälkeen yksityisen sektorin korotuksista.

– Ansiotasoindeksi kertoo, että yksityisille on tullut liukumia. Siitä voidaan laskea, että he ovat saaneet joka tapauksessa enemmän. Aina kun otan esille ansiotason tarkastelun, EK ja SAK:n kovat liitot ilmoittavat, että ei käy.

– Kiky syötettiin meille väkisin ja mitta on nyt täysi. Jos yksityinen puoli tulee sorkkimaan neuvotteluja, se tietää kunta-alan sopimukselle vaikeuksia, mutta varmasti jatkossa myös muutoinkin työmarkkinatoiminnassa.

Helsingin Sanomien mukaan työantajia edustava KT vaatii hallitusta takaamaan, ettei se lupaa hoitajille muuta kunta-alaa suurempia palkankorotuksia.