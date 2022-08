Julkisen sanan neuvostoon kanneltu Marinista kuvattujen bilevideoiden julkaisemisesta – näin kommentoi JSN:n puheenjohtaja

Julkisen sanan neuvostolle (JSN) on tehty kaksi kantelua, koska media on julkaissut videoita bileistä, joihin pääministeri Sanna Marin (sd.) on osallistunut. JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen sanoo, että yksityishenkilöiden tekemissä kanteluissa kysytään pääministerin yksityiselämän suojan perään.