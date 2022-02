Jussi Halla-aho: ”Kyllähän tämän voi tulkita niin, että tämä voisi olla jonkinlainen provokaatio Venäjän tukemien terroristien taholta”

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) arvioi, että Itä-Ukrainan ampumistapauksessa voi olla kyse Mainilan laukauksiin verrattavasta tapauksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan separatistijohtaja on väittänyt venäläismedialle, että Ukrainan asevoimat olisivat tulittaneet viittä eri kohdetta rintama-alueella.

Mainilan laukaukset olivat Neuvostoliiton lavastama tykistöisku, jonka tarkoituksena oli saada Suomi näyttämään hyökkääjältä talvisodassa marraskuun lopussa vuonna 1939.

- Kyllähän tämän voi tulkita niin, että tämä voisi olla jonkinlainen provokaatio Venäjän tukemien terroristien taholta, jolla yritetään saada ukrainalaiset joko käynnistämään laajempi konflikti tai ainakin näyttämään syyllisiltä sellaiseen konfliktiin, jotta saataisiin veruke omille jo aiemmin suunnitelluille sotilaallisille toimille, Halla-aho sanoi STT:lle eduskunnassa.

”Läpinäkyvää toimintaa”

Jos kyseessä on Mainilan laukauksiin verrattavissa oleva operaatio, Venäjän toiminta on Halla-ahon mukaan läpinäkyvää – kuten oli myös Neuvostoliiton toiminta Mainilassa vuonna 1939.

- On aika vaikea tässä kohdassa arvioida, että onko siitä kyse. Mutta ei se mitenkään täysin odottamatonta olisi, että Venäjä toimisi tällä tavoin, Halla-aho arvioi.

- Ehkä tässä myös haetaan Venäjän puolelta sisäpoliittista yleisen mielipiteen selkänojaa, jos pystytään syöttämään sellainen tarina että Venäjä tai Itä-Ukrainassa asuvat venäläiset ovat jonkinlaisten sotatoimien kohteena.

Tietojen paikkansapitävyyttä vaikea arvioida

Halla-aho korostaa, että Itä-Ukrainasta tulevien tietojen paikkansapitävyyttä on vaikea arvioida.

- Ei ole mitään keinoja arvioida näiden tietojen luotettavuutta. Riippumattomat tarkkailijat näyttävät ainakin kansainvälisen median mukaan olevan sitä mieltä, että jonkinlaista tulitoimintaa siellä on, mutta mihin se liittyy, sitä on täältä käsin täysin mahdotonta arvailla, Halla-aho sanoi.

Halla-aho painottaa myös, että Itä-Ukrainan suunnalta kuultavat uutiset ampumisista eivät ole mitenkään poikkeuksellisia.

- Tulitaukolinjan yli on ammuttu molempiin suuntiin niin kauan kuin tämä konflikti on ollut käynnissä. Ei tässä varmaan asiallisesti mitään isoa muutosta ole tapahtunut, mutta tietenkin tässä tilanteessa tuollaisia tapahtumia seurataan tavallista tarkemmin ja tilanne on tavallista herkempi.