Jussi Halla-aho lyttää Paavo Väyrysen: ”Niin kova oli ministerikiima”

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) esittää, että suomalaista korkeakoulutusta tehdään maailmalla tunnetuksi Team Finland -verkostoon nimettävien lähettiläiden kautta.

Kansanedustaja, valtiotieteen tohtori Pilvi Torsti (sd.) muistuttaa omassa blogissaan, ettei maailmalle voi lähteä henkseleitä paukutellen.

– Jotta voimme toimia maailmalla, kotipesän on oltava kunnossa. Kansallisesti on korjattava asioita, joissa on puutteita. Maailmalla taas on nostettava oman vaikuttamisen kunnianhimon tasoa roimasti.

Parikymmentä vuotta koulutuksen alalla toiminut Torsti korostaa, että Suomi tunnetaan koulutusmaana ja tarinamme on innostava.

– Sodan runteleman köyhän maan päätös satsata tasa-arvoiseen koulutukseen ja sen yhteys talouskasvuun on tarina, joka puhuttelee.

Torstin mielestä Suomen pitää myös vaikuttaa jatkuvasti siihen, mitä kansainvälisillä mittareilla mitataan.

– Esimerkiksi OECD mittaa monia asioita, joita Suomessa ei ole koskaan pidetty oppimisen ja kansalaiseksi kasvamisen näkökulmasta kovin keskeisinä. Toisaalta ei yleensä mitata asioita, joita pidämme tärkeinä kuten lapsilähtöisyyttä tai empatiaa.

Yhteistä kaikille analyyseille on koulutuksen ja osaamisen korostaminen.

Hän uskoo, että työn murros ja digitalisaatio kasvattavat entisestään kiinnostusta koulutuksen kehittämiseen. Tulevaisuuden työhön liittyvät analyysit ovat kuitenkin keskenään ristiriitaisia.

– Mutta yhteistä kaikille ristiriitaisillekin analyyseille on koulutuksen ja osaamisen korostaminen. Kaikki ainekset, mitä Suomella on tarjota varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen kiinnostavat maailmalla.

Torsti on koonnut listan asioita, joita Finnish education –vaikuttavuuden lisäämiseksi kannattaisi viipymättä tehdä. Kolme kärjen voi hänen mukaansa toteuttaa saman tien.

Pilvi Torsti kaipaa vaikuttavuusvisiota. Kaikilla toimijoilla on yhteinen visio ja tavoitteet, joita vuosittain arvioidaan. Tavoitteena pitää olla suomalaisten koulutusarvojen vahvistuminen globaalisti.

Lähettiläsverkostossa voisi hänen mielestään olla mukana tutkijoita, päättäjiä, asiantuntijoita ja virkakuntaa, jotka työskentelevät Suomen mandaatilla esimerkiksi EU:ssa, YK:ssa ja maailmanpankissa.

Suomessa voitaisiin lisäksi järjestää kansainvälinen tapahtuma, jossa myönnettäisiin Nobeleihin verrattavia koulutustunnuksia.

Lisäksi Torsti kutsuisi jatkuvasti suomalaisella koulutuksella maailmaa muuttaneita ihmisiä vieraaksi. Hän ottaa esimerkiksi intialaisen Vishal Talrejan.

– Hän vaikuttaa nykyään miljoonien slummilasten ja heidän opettajiensa elämään Intiassa Dream a dream -järjestössä. Lähtölaukauksena maailmalla mainetta niittävälle empatia-pedagogiiikka-työlle toimi Suomi ja Oulu 2000-luvun alussa.