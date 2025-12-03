Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

3.12.2025 10:50 ・ Päivitetty: 3.12.2025 10:50

Jussi Halla-aholle korkea tunnustus

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aholle (ps.) on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun suurristi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomen Leijonan suurristi on myönnetty tekniikan tohtori Matti Alahuhdalle. Hän on työskennellyt muun muassa Koneen toimitusjohtajana vuosina 2005-14.

Kuluvan vuoden maaliskuuhun saakka Nokian toimitusjohtajana työskennelleelle Pekka Lundmarkille on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki.

Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki on myönnetty metropoliitta Ambrosiukselle, IBO:n pääjohtaja Olli-Pekka Heinoselle, ulkoasiainneuvos Pirkko Hämäläiselle, Euroopan petostorjuntaviraston pääjohtaja Ville Itälälle, ulkoasiainneuvos Elina Kalkulle, Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblomille, tieteen akateemikko Merja Penttilälle ja ulkoasiainneuvos Anne Sipiläiselle.

Kunniamerkit myönsi Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari, tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
2.12.2025
Arvio: Jens Stoltenberg muistelee avoimesti – usein vastaavaa saa lukea vasta vuosikymmenten päästä
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
30.11.2025
Evp-upseeri: Ukrainassa ei voi ehkä voittaa sotaa – mutta rauhan voittaminen ratkaisee
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU