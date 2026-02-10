”Jussi” ja ”Roosa” lähettivät satoja turhia hakemuksia – Hallitusta kurmootettiin työllisyydestä

Oppositiopuolueet keskusta ja liike nyt jättivät tiistaina jo toisen työllisyysvälikysymyksensä muutaman kuukauden sisällä. Demokraatti Demokraatti

Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen perusteli pikauusintaa entisestään pahentuneella työttömyystilanteella. Suomen työllisyysaste on parhaillaan Eurostatin tilastojen mukaan Euroopan heikoin.

– Meillä on Suomessa työttömänä yli 300 000 ihmistä. Se tarkoittaa sitä, että meillä on Espoon kaupungin asukkaiden verran ihmisiä työttömänä, Kurvinen sanoi ja muistutti pääministeri Petteri Orpon (kok.) vaalilupauksesta nostaa työpaikkojen määrää hallituskauden aikana 100 000:lla.

Orpon hallitus täyttää pian kolme vuotta.

– Kolmen vuoden aikana on tullut 100 000 uutta työtöntä, Kurvinen jatkoi.

HUONOA työllisyystilannetta on selitetty ennen muuta suhdannetilanteella. Liike nytin Hjallis Harkimo hämmästeli suhdannepuheita ja vertasi Suomen talousennusteita Ruotsiin ja Tanskaan, jonne on lupailtu yli 3 prosentin kasvua.

– Miksi tämä suhdanne vaikuttaa ainoastaan Suomeen? Ei tämä riipu suhdanteista pelkästään. Se riippuu niistä toimista mitä hallitus tekee, että talous lähtee kasvuun, Harkimo sanoi.

”Keskusta oli oikein pääpelsepuupi kaikkiin ongelmiin”

Kurvisen mukaan suhdannetilanne vaikuttaisi olevan Suomea valoisampi myös kaikissa muissa Venäjän ja Valko-Venäjän rajanaapureina olevissa EU-maissa. Kurvisen luetteli liudan hallituspuolueiden suosimia syyllisiä ehdotti hallitukselle peilin hankkimista.

– Ensin oli vika edellisessä hallituksessa, keskusta oli oikein pääpelsepuupi kaikkiin ongelmiin, pitkään oli vika Putinissa ja Trumpissa. Nyt viime viikonloppuna kokoomuksen talvipäivillä Orpo sanoi, että yrittäjät toimivat huonosti. Tämähän on naurettavaa.

– Eihän meillä tällaista hallitusta ole ollut. Edes Holkerin (kok.) hallitus ei ollut tällainen, että olisi syyttänyt vain edeltäjiään ja kaikkia muita, Kurvinen sanoi ja ihmetteli onko Suomessa ylipäänsä hallitusta, joka hoitaisi asioita.

Harkimo säesti väittämällä, ettei hallitus ole saanut aikaiseksi mitään talouskasvua edistäviä toimenpiteitä.

Kurvinen toivoi hallituksen kevään kehysriiheltä kotitalousvähennyksen ehtojen palauttamista ennalleen. Lisäksi hän peräsi keskustan veromallin toteuttamista, jossa tulonveronalennuksia kohdennettaisiin enemmän keskituloisille yli 10 000 euroa kuukaudessa tienaavien sijasta.

– Nopeana toimena varainsiirtovero pois esimerkiksi puoleksi vuodeksi, Kurvinen lisäsi.

VÄLIKYSYMYKSEN ensimmäinen allekirjoittaja, keskustan Tuomas Kettunen listasi puheenvuorossaan suomalaisten työnhakijoiden kohtaloita.

”Pampputyöllistäminen ei ole ratkaisu”

– Vastavalmistunut haki 607 työpaikkaa, ei töitä. Jussi lähetti yli 200 työhakemusta ilman tulosta. Roosa on hakenut yli 500 työpaikkaa, tuloksetta. Pääkaupunkiseudulla 150 kesätyöpaikkaa ja hakijoina yli 4000 nuorta. Energiatekniikan diplomi-insinööri hakenut yli sataa työpaikkaa ilman tulosta, Kettunen sanoi.

– Suomi on täynnä näitä tarinoita. Asiat ovat todella kehnosti.

Kettunen tähdensi hallituksen vastaavan siitä, missä jamassa ”isänmaan asiat” ovat.

– Tämä hallituksen keppipolitiikkaa, tällainen pampputyöllistäminen, ei ole ratkaisu, kun työpaikkoja ei ole.

– Nyt pitää olla sydäntä ja oikeudentuntoa.

Välikysymyksessään keskusta ja liike nyt vaativat hallitusta myöntämään työllisyys- ja talouspolitiikkansa epäonnistumisen.

– Ja se tärkein kysymys, mitä se tässä ja nyt tekee työttömyyden nujertamiseksi, Kettunen sanoi.

MOLEMMAT puolueet kannattivat vuonna 2027 voimaan tulevan yhteisöveronalennuksen perumista. Harkimon mukaan yhteisöveroa voisi alentaa mutta vain yrityksiltä, jotka investoivat.

Myös työn hakeminen hakemisen vuoksi, yksi viime kaudella toteutetun aktiivimallin epäonnistuneista puolista, pitäisi sekä keskustan että liike nytin mukaan lopettaa. Harkimo totesi, että työhakemuksia tehdään Suomessa uudistuksen vuoksi 17 miljoonaa vuodessa.

Keskustan Hanna Räsänen puhui tiedotustilaisuudessa itäisen Suomen puolesta.

– Pohjois-Karjalan työttömyystilanne on Keski-Suomen ohella maamme synkin. Työttömyysprosentti on 15,8 ja valitettavasti valoa ei näy vieläkään tunnelin päässä, Räsänen sanoi.

Hän vaati hallitusta perustamaan itäiseen Suomeen keskustan esittämän erityistalousalueen.

Keskustalle ja liike nytille tiistaina jätetty yhteinen välikysymys oli seitsemäs, josta vasemmistopuolueet jätettiin ulkopuolelle.