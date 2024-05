Jussi Saramo arvostelee hallituksen käännytyslaki-esitystä: “Eurovaaleista tässä varmaan on kyse”

Hallitus on antanut esityksen uudesta rajaturvallisuuslaista. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoo, ettei lakia tulisi säätää. Simo Alastalo, Rane Aunimo ja Johannes Ijäs

– Talvella sanottiin, että on todella kiire, että kun lumet sulavat, tulee valtava määrä ihmisiä rajan yli. En tiedä, mitä koko kevät on tehty, koska ei sinne varsinaisesti mitään merkittävää muutosta ole ollut. Me olemme käyneet muutaman kerran siellä kuuntelemassa ja aina sama tarina.

Saramon mielestä koko asia näyttää enemmän sisäpolitiikalta.

– Eurovaaleista tässä varmaan on kyse.

Koko lakia ei pitäisi säätää?

– Minun mielestäni alkaa näyttää siltä, että tänne halutaan tuoda sellainen laki, josta tiedetään, että jos perustuslakivaliokunta vain hoitaa työnsä, niin sillä ei ole mitään menestymisen mahdollisuutta.

Ongelmat eivät ole poistuneet esityksestä?

– Ei. Se että ei sanotakaan, että tämä on kansainvälisten sopimusten vastainen vaan sanotaan, että tämä on jännitteinen, vaikka kyse on samasta asiasta.

– Minusta rajaturvallisuutta pitää lisätä mutta nyt tämä esitys ei kyllä lisää rajaturvallisuutta.

Saramon mukaan vasemmistoliiton ryhmä ei ole vielä ehtinyt käsitellä esitystä, mutta hänen mukaansa siinä ei ole varsinaista uutta.