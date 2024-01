Jutta Urpilainen: Muista arvot ja armollisuus – näin Suomi pysyy puolustamisen arvoisena

SDP:n presidenttiehdokkaan Jutta Urpilaisen mielestä Suomen on pidettävä kiinni arvoistaan ja hyvinvointivaltiosta, koska näin maa pysyy kaikille puolustamisen arvoisena.

Uudenvuodentervehdyksessään Urpilainen korostaa, miten suomalaisilla on synkistä sota- ja kriisiuutisista huolimatta paljon syitä toiveikkuuteen. EU ja Nato ovat nyt turvallisuuspolitiikassa selkänojanamme.

– Vaikka joudumme reagoimaan Venäjän konnuuksiin itärajallamme, olemme lähettäneet Venäjälle tärkeän viestin: suomalaista yhteiskuntaa ja Suomen yhtenäisyyttä ei voi horjuttaa, Urpilainen kirjoittaa.

Hän muistuttaa, miten rajojen lisäksi länsimaiden on vastedes osattava puolustaa myös arvojaan, emmekä saa lipsua epädemokraattisten valtioiden tapoihin.

– Jos me länsimaat emme pidä kiinni sääntöpohjaisesta maailmanjärjestyksestä ja kansainvälisistä sopimuksista, emme voi vaatia sitä myöskään muilta. Jos olemme valmiita joustamaan ihmisoikeuksista ja demokratiasta vaikeina aikoina, teemme palveluksen niille, jotka polkevat säännönmukaisesti molempia.

SUOMEN on Urpilaisen mielestä pysyttävä maana, jota kaikki kansalaiset voivat pitää puolustamisen arvoisena. Tämä vaatii ihmisten oikeudenmukaista kohtelua.

– Hyvinvointivaltiomme on rakennettu ajatukselle siitä, että ketään ei jätetä. Ei vaikeassa elämäntilanteessa olevia, ei syrjäseuduilla asuvia, ei ikääntyneitä, ei lapsia, ei nuoria. Työelämämme perustana on ajatus siitä, että pitkäjänteinen rakentaminen on viisaampaa kuin lyhytnäköinen rikkominen. Näistä periaatteista meidän on pidettävä huolta myös jatkossa, Urpilainen kirjoittaa.

TÄRKEÄÄ on hänen mukaansa osata suhtautua itseensä ja muihin armollisesti, sekä pyrkiä ymmärtämään toisia.

– Arvoamme ihmisenä ei mitata työtunneissa, palkkasummassa tai siinä, kuinka paljon apua tarvitsemme. Vaikka uupuisit, sairastuisit tai menettäisit työsi – sinä kelpaat.

– Kun rohkaistumme uskomaan sen, että me kelpaamme, on meidän helpompi ryhtyä tekoihin paremman huomisen puolesta, Urpilainen muistuttaa.