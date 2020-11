Jymyuutinen koronarokotteesta villitsee – näin reagoi Donald Trump

Markkinat ympäri maailmaa ovat reagoineet voimakkaasti uutiseen ja esimerkiksi lentoyhtiöiden osakkeet ovat rakettimaisessa nousussa.

Myös presidentti Donald Trump reagoi uutiseen Twitterissä.

”OSAKEMARKKINAT ISOSTI YLÖS, ROKOTE TULOSSA PIAN. RAPORTIN MUKAAN 90 %:STI TEHOKAS. MITEN HIENOJA UUTISIA!”

Pfizerin toimitusjohtaja Albert Bourla arvioi tiedotteessa, että yhtiöt ovat merkittävästi lähempänä sitä, että ne voivat tarjota maailmalle kovasti kaivatun läpimurron terveyskriisin päättämiseksi.

Rokote on parhaillaan kolmannen vaiheen testauksessa.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020