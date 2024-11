“Jyrkkä oikeistopolitiikka on yhteiskunnallinen koe, joka on epäonnistumassa” – Tytti Tuppurainen esitteli SDP:n vaihtoehdon

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen totesi opposition vaihtoehtobudjettien käsittelyssä hallituksen kääntäneen Suomen jyrkkään oikeistosuuntaan. Demokraatti Demokraatti

– Orpon-Purran hallituksessa päätettiin irrottaa Suomen työmarkkinat pohjoismaisesta mallista. Valtiontalouden tasapainottamisessa maksajiksi pantiin heikompiosaiset. Kulttuurista ja kehitysyhteistyöstä päätettiin leikata laitaoikeiston ideologisten oppien mukaan. Naisvaltaisten alojen työntekijöitä hallitus sysää kohti pysyvää palkkakuoppaa, Tuppurainen listasi eduskunnan täysistunnossa torstaina.

Hallituksen poliittisten valintojen taustalla oli lupaus velaksi elämisen loppumisesta ja 100 000 uudesta työpaikasta.

– Vaalikauden puolivälin lähestyessä on jo selvää, että hallituksen tavoitteet eivät toteudu. Valtion velka kasvaa tällä kaudella nopeammin kuin pandemian ja Ukrainan sodan puhkeamisen aikana. Työllisyyskehitys on menossa päinvastaiseen suuntaan kuin tavoite: sadantuhannen uuden työpaikan sijaan on menetetty 50 000 työllistä.

TUPPURAINEN muistutti, että Suomen talouskasvu on Euroopan ja maailman heikoimpien joukossa.

– Vertailu muihin samankaltaisiin maihin vahvistaa sen, että heikko kehitys on nimenomaan tämän hallituksen ja sen talouspolitiikan syytä, ei ulkoisten olosuhteiden aiheuttamaa.

– Hallituksen jyrkkä oikeistopolitiikka on yhteiskunnallinen koe, joka on epäonnistumassa. Hallituksen kylmä asenne heikompiosaisia kohtaan ei ole vaihtokauppa, joka vie uhrauksilla ja kovilla toimilla talouden kasvuun. Hallituksen politiikka tuottaa heikkoja tuloksia myös ja varsinkin taloudessa. Kyseessä on vahvasti ideologinen valinta, ei yhteisen kansantaloutemme tulevaisuuden turvaamista, Tuppurainen totesi.

Hän esitteli SDP:n vaihtoehtobudjettia ja sanoi sen kääntävän talouden suunnan kohti kasvua ja oikeudenmukaisuutta.

– Sosialidemokraattien vaihtoehto parantaa suomalaisten arjen palveluita, vahvistaa kasvua keventämällä pieni- ja keskituloisten verotusta, kohtuullistaa hallituksen epäoikeudenmukaisia leikkauksia ja tasapainottaa taloutta yhtä paljon kuin hallituksen talousarviossa.

SDP:N vaihtoehdossa työn verotusta kevennettäisiin pieni- ja keskituloisilla. Tuppuraisen mukaan se sekä lisäisi työvoiman tarjontaa että parantaisi kotimaista kulutuskysyntää ja ostovoimaa. Talouden tasapainolle välttämättömät veronkorotukset toteutettaisiin SDP:n vaihtoehdossa siten, että niiden vaikutukset työn ja yrittämisen kannusteisiin olisivat kohtuullisia.

– Esimerkiksi osinkoverotuksen oikeudenmukainen korjaaminen listaamattomissa yrityksissä ei vaikuttaisi uusiin, kasvaviin yrityksiin. Se vaikuttaisi voitonjakoon vanhoissa, vakavaraisissa yrityksissä.

– Ehdotetuissa säästöissä yhdistetään hyvää talouspoliittista harkintaa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Yritystukien karsimisella saataisiin merkittävästi säästöjä, ja esimerkiksi teollisuuden energian hinta pysyisi edelleen kilpailukykyisenä. Säästötoimemme eivät vaaranna kasvun edellytyksiä. Niiden vastapainoksi ohjelmassa esitetään myös lisäpanostuksia.

SDP turvaisi myös hoitotakuun ja ihmisten nopea hoitoon pääsyn.

– Toisin kuin oikeistohallitus, me näemme, että panostukset koulutukseen eivät ole pelkästään menoja, ne ovat investointeja työn tuottavuuteen. Eikä kulttuuri ole luksusta. Kulttuuri on elinvoimaa, suomalaista sisältöä.

– Talouspolitiikassa on kysymys myös maan turvallisuudesta. Päätöksiä, joita tehdään kansakunnan yhteisten varojen käytöstä, arvioidaan niiden oikeudenmukaisuuden perusteella. Sama koskee myös varojen keräämistä, verotuksen oikeudenmukaisuutta. Jotta olemme varautuneet maatamme ja koko Eurooppaa kohtaaviin turvallisuusuhkiin, tarvitsemme yhteiskuntasopimusta myös taloudellisten taakkojen jakamisesta.