“Tämä hallitus on pettänyt suomalaiset” – sd-kansanedustajat arvioivat vaihtoehtobudjettia

SDP tarjoaa oikeudenmukaisen vaihtoehdon hallituksen näännyttävälle politiikalle, joukko SDP:n kansanedustajia painottaa. Demokraatti Demokraatti

Kansanedustaja Pia Hiltunen (sd.) näkee, että SDP tarjoaa realistisen ja inhimillisemmän suunnan suomalaisille.

– Tämä hallitus on pettänyt suomalaiset. Kuten näemme Suomessa kasvavat tällä hetkellä vain velka, työttömyys ja köyhyys. Sen sijaan, että hallitus ratkaisisi nämä ongelmat, se on keskittynyt tekemään päätöksiä, jotka kasvattavat eriarvoisuutta ja heikentävät ihmisten hyvinvointia, hän arvostelee tiedotteessa.

SDP:n vaihtoehdossa ymmärretään hänen mukaansa taloudellisen tilanteen vakavuus, mutta keinot pitää talouden raamit kunnossa ovat oikeudenmukaisemmat. Vaihtoehdossa pidettäisiin huolta hoitotakuusta, jonka ansiosta ihmiset pääsisivät ajoissa hoitoon. Tämän lisäksi pieni- ja keskituloisten verotusta kevennettäisiin, joka vahvistaa niin kansalaisten ostovoimaa kuin talouskasvua.

– Suomi tarvitsee kasvua, työpaikkoja ja ennen kaikkea toivoa tulevaisuudesta. Haluamme puolustaa suomalaisten arjen palveluita, vahvistaa taloutta ja turvata ihmisten hyvinvointi. SDP:n vaihtoehto ei ole vain oikeudenmukaisempi, vaan se myös tarjoaa konkreettisia ratkaisuja niihin ongelmiin, joita hallitus on vain pahentanut, Hiltunen toteaa.

“Hallituksen politiikka jättää suomalaiset yksin.”

– Talous on mahdollista tasapainottaa yhtä tehokkaasti kuin hallituksen esityksissä, mutta oikeudenmukaisemmin. Hallituksen politiikka jättää suomalaiset yksin. Me sosialidemokraatit emme hyväksy tätä suuntaa, joka näkyy myös vaihtoehdossamme, Hiltunen korostaa.

SDP:N VAIHTOEHDOSSA ollaan tavallisten suomalaisten sekä yrittäjien puolella, SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen arvioi tiedotteessa.

– Me tuemme kotimaista kysyntää ja kohdennamme veronkevennykset pieni- ja keskituloisiin palkansaajille, eläkeläisille sekä pienille yrityksille. Verotuksen painopistettä siirretään työstä haittoihin sekä tukitaan veropohjaa heikentäviä aukkoja.

Rantanen huomauttaa, että moni suomalainen kamppailee heikentyneen ostovoiman kanssa ja kokee talouden taakan kaatuneen erityisesti heikommassa asemassa olevien niskaan.

– Petteri Orpon hallitus valitsee suojella maan suurituloisimpia. SDP:n vaihtoehdossa talouden sopeuttaminen tehdään hallituksen toimia oikeudenmukaisemmin. Suomi tarvitsee kasvua, työpaikkoja ja toivoa tulevasta.

Hallituksen verolinjaukset ovat Rantasen mukaan muuttuneet nopeasti eivätkä muodosta järkevää kokonaisuutta. Muun muassa oluen ja polttoaineen verotusta kevennetään samalla, kun lääkkeiden ja palvelualan yrittäjien verotus kiristyy.

– Tätä emme hyväksy, vaan olemme valmiita säilyttämään alennetut hinnat muun muassa lääkkeille, julkiselle liikenteelle sekä kirjoille. Päihteiden verokevennyksiä ei voi kannattaa, varsinkin kun hallitus heikentää saman aikaisesti terveys- ja sosiaalipalveluita.

SDP:N EDUSKUNTARYHMÄN varapuheenjohtaja Kim Berg painottaa, että SDP:n vaihtoehtobudjetti torjuu hallituksen leikkauspolitiikan ja puolustaa jokaisen suomalaisen oikeutta toimiviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

– Meidän tavoitteemme on vahvistaa perustason palveluja ja panostaa ennaltaehkäisevään työhön, jotta palvelut toimivat ja kustannuspaineet vähenevät pitkällä aikavälillä, hän sanoo tiedotteessa.

Julkiset sote-palvelut ovat jokaisen suomalaisen oikeus ja hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi, Berg muistuttaa.

– Emme hyväksy hallituksen esittämää leikkauspolitiikkaa, joka sysää raskaan hinnan pienituloisille ja paljon sairastaville. SDP:n vaihtoehtobudjetilla varmistamme, että hoitoon pääsy nopeutuu, vanhusten hoito säilyy ihmisarvoisena ja asiakasmaksut pysyvät kohtuullisina.

Vaihtoehtobudjetilla SDP ei pelkästään puolusta nykyisiä palveluja, vaan myös kehittää niitä, hän toteaa. Bergin mukaan hyvinvointialueille on annettava mahdollisuus pitkäjänteiseen kehittämiseen, jotta perustuslain mukaiset laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut voidaan turvata kaikille.

KANSANEDUSTAJA Aki Lindén toteaa, että SDP:n vaihtoehtobudjetti turvaa julkisen terveydenhuollon palvelut ja omalääkäri-omahoitajamalli-mallin toteuttamisen.

– Suomen julkinen terveydenhuolto on pohjaltaan vahva. Terveydenhuoltoon on kuitenkin kasautunut ongelmia, jotka vaativat nopeaa ratkaisua, hän sanoo tiedotteessa.

Orpon-Purran oikeistohallitus on pysäyttämässä ja peruuttamassa useita Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana aloitetuista tärkeistä kehittämishankkeista ja leikkaamassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rahoitusta, Lindén kritisoi.

– Nykyisen hallituksen terveyspolitiikka on poukkoilevaa, sekavaa ja pääomasijoittajien omistamia terveydenhuollon suuryrityksiä suosivaa.

SDP esittää muun muassa hoitotakuun pitämistä 14 vuorokaudessa ja tavoitteena on lyhentää hoitotakuu 7 vuorokauteen. Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan henkilömitoitus on pidettävä 0,7:ssa, SDP vaatii. Vaihtoehtobudjetissa todetaan, että terveyskeskusten toiminta on järjestettävä omalääkäri-omahoitajamalli-mallin mukaisesti, kuten eduskunta marraskuussa 2022 päätti.

SDP torjuu myös terveydenhuollon asiakasmaksujen rajun korotuksen.

– SDP:n vaihtoehtobudjetti sisältää useita muita tärkeitä sosiaali- ja terveydenhuollon parannuksia ja Orpon-Purran hallituksen leikkausten peruuttamista. Nämä on kaikki kestävästi rahoitettu, Lindén painottaa.