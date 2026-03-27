Jyty: Tuore lakimuutos viestittää, ettei väkivaltaa ensihoitajia ja pelastajia kohtaan hyväksytä

Ensihoitajiin ja pelastajiin kohdistuvasta väkivallasta rangaistaan jatkossa ankarammin. Ammattiliitto Jytyn mukaan huhtikuussa voimaan astuva rikoslain muutos selkeyttää auttajien asemaa ja vahvistaa heidän työturvallisuuttaan.

Jatkossa väkivaltarikoksen rangaistavuus ei riipu siitä, käyttääkö ensihoitaja työssään julkista valtaa vai ei. Jytyn mukaan muutos selkeyttää ensihoitajien, pelastajien ja sopimuspalokuntalaisten asemaa väkivaltatilanteiden oikeuskäsittelyissä.

– Väkivalta ensihoitohenkilöstöä kohtaan tai sillä uhkaaminen on nyt yhtä rangaistavaa kuin virkamiestä kohtaan. Muutos korjaa hyvin merkittävän epäkohdan lainsäädännössämme, Jytyn pelastusalan neuvottelupäällikkö Pasi Jaakkola sanoo tiedotteessa.

Jytyn mukaan aiemmin samalla hälytystehtävällä olleeseen poliisiin kohdistunut väkivalta saatettiin tuomita ankarammin kuin ensihoitajaan kohdistunut väkivalta.

Lakimuutoksen myötä rangaistukset kovenevat. Jytyn mukaan tähän saakka teot ovat johtaneet usein vain lieviin sakkorangaistuksiin. Jatkossa hälytystoiminnan vaikeuttamisesta voi saada jopa neljän vuoden vankeustuomion.

– Lakimuutos lähettää tärkeän viestin: väkivaltaa auttajia kohtaan ei hyväksytä. Uskon, että uudistus myös vähentää väkivallan uhkaa ensihoidossa ja pelastustoimessa, Jaakkola arvioi.

Jaakkolan mukaan lainsäädäntöuudistus on merkittävä askel, mutta se ei yksin riitä poistamaan väkivaltaa. Hänen mukaansa nyt on tärkeää, että uudistuksen sisältö käydään työpaikoilla huolellisesti läpi.

– Työntekijät on koulutettava tunnistamaan ja raportoimaan kohtaamiaan väkivaltatilanteita tai niiden uhkaa. Lisäksi työntekijöiden tukemista väkivaltatilanteiden jälkeisissä oikeusprosesseissa on kehitettävä, hän sanoo.