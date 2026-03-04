Jytyn vaalitoiveet: Lopettakaa julkisen sektorin syyllistäminen

Kunta- ja julkisalojen toimihenkilöitä edustava ammattiliitto Jyty sanoo tavoittelevansa eduskuntavaaleissa ymmärrystä julkisen sektorin merkitykselle. Demokraatti Demokraatti

Keskiviikkona vuoden 2027 vaalitavoitteensa julkaissut Jyty harmittelee, että nykyisessä leikkausilmapiirissä lähes kaikkia Suomen talousvaikeuksia on vieritetty julkisen talouden syyksi.

Liitto muistuttaa, että julkinen sektori tälläkin hetkellä huolehtii palveluista, jotka ovat kriittinen osa suomalaista kokonaisturvallisuutta. Sen niputtaminen pelkäksi kulueräksi ei ole oikein.

– Kuntien ja hyvinvointialueiden talous on turvattava kestävällä rahoitusmallilla, joka huomioi myös huoltovarmuuden ja varautumisen tarpeet muun muassa pelastusalalla, sanoo Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima tiedotteessa.

LIITON MUKAAN kuntien työllisyyspalvelut on pidettävä kunnossa työllisyyden vahvistamiseksi, ja työelämän oikeudenmukaisuuden parantaminen on tärkeää.

Määräaikaisuuksia ja pätkätyökulttuuria suosivat nykyhallituksen työelämäuudistukset on Jytyn mielestä peruttava, koska vakityösuhteet lisäävät työmarkkinoilla vakautta ja ihmisten tulevaisuususkoa.

Palkkatasa-arvon saavuttaminenkin on liitolle seuraavan hallituskauden tärkeimpiä toiveita.

Jytyn ammattialoja ovat liiton oman listauksen mukaan muun muassa sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus.