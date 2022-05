Jyväskylän tehdaspalo saatiin hallintaan

Lauantaina illalla Rautpohjan ja Hippoksen alueelta oli poistunut vaaratiedote, joka oli voimassa puolesta päivästä saakka. Vaaratiedotteen aikana asukkaita neuvottiin pysyttelemään sisällä tulipalon aiheuttaman savun vuoksi.

Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta aamupäivällä ennen yhtätoista.

Valmetin Jyväskylän-paikallisjohtaja Jaakko Puurula kertoi lauantaina päivällä STT:lle, että palo sai alkunsa konehallissa sattuneesta laitevahingosta.

- Kyseessä on ollut telan testausasema, jossa on testattu toimivaa telaa. Laakeri on jumittunut ja aiheuttanut kuumentumisen, tulen syttymisen ja räjähdysmäisen palon, Puurula kertoi.