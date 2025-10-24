Ulkomaat
24.10.2025 10:46 ・ Päivitetty: 24.10.2025 10:46
Käänne: oikeus hylkäsi Turkin johtavan oppositiopuolueen korruptiosyytteet
Turkissa oikeus on hylännyt pääoppositiopuolue CHP:hen kohdistuneen korruptiojutun.
Syytteiden mukaan puolueen vuoden 2023 puoluekokouksessa olisi ostettu ääniä sen nykyiselle johtajalle Özgür Özelille. Oikeudenkäynnissä haettiin puoluekokouksen päätökselle kumoamista ja siten Özelin siirtämistä pois puolueen johdosta.
Tuomari kuitenkin hylkäsi tapauksen aiheettomana. Hän totesi, että perusteet kanteelle olivat rauenneet, koska CHP oli myöhemmin järjestänyt uuden äänestyksen ja valinnut puoluejohdon uudelleen.
