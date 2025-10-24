Palkittu politiikan aikakauslehti.
24.10.2025 10:46 ・ Päivitetty: 24.10.2025 10:46

Käänne: oikeus hylkäsi Turkin johtavan oppositiopuolueen korruptiosyytteet

AFP / LEHTIKUVA / ADEM ALTAN

Turkissa oikeus on hylännyt pääoppositiopuolue CHP:hen kohdistuneen korruptiojutun.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Syytteiden mukaan puolueen vuoden 2023 puoluekokouksessa olisi ostettu ääniä sen nykyiselle johtajalle Özgür Özelille. Oikeudenkäynnissä haettiin puoluekokouksen päätökselle kumoamista ja siten Özelin siirtämistä pois puolueen johdosta.

Tuomari kuitenkin hylkäsi tapauksen aiheettomana. Hän totesi, että perusteet kanteelle olivat rauenneet, koska CHP oli myöhemmin järjestänyt uuden äänestyksen ja valinnut puoluejohdon uudelleen.

