8.5.2026 11:32 ・ Päivitetty: 8.5.2026 11:32
Käänne teollisuuden tilauksissa – suurin harppaus 37,5 prosenttia
Suomen teollisuudessa maaliskuu sujui pirteästi sekä uusien tilausten että tuotannon osalta, käy ilmi Tilastokeskuksen perjantaina kertomista tiedoista.
Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes kahdeksan prosenttia vuoden takaisesta. Eniten tilaukset harppasivat kemianteollisuudessa, peräti 37,5 prosenttia, mutta myös metalliteollisuuden tilaukset olivat selvässä kasvussa.
Paperiteollisuuden tilauksissa kirjattiin hiukan miinusta vuoden takaiseen verrattuna.
Suomen Yrittäjien johtavan ekonomistin Petri Malisen mukaan maaliskuun tilausluvut olivat iloinen yllätys ja korjasivat kertaheitolla koko alkuvuoden tilannetta.
- Uudet tilaukset näkyvät tuotannossa viiveellä, joten talouden epävarmuuksista huolimatta teollisuustuotannon elpyminen jatkunee vuoden 2026 aikana, Malinen kertoi tiedotteessa.
TILASTOKESKUKSEN yliaktuaari Petri Koivisto huomauttaa, että kemianteollisuuden tilaukset olivat kasvussa myös viime vuoden maaliskuussa.
- Muutoksen syytä ei voi hakea pelkästään heikosta vertailuluvusta, vaan kyse näyttää olevan aidosta kasvusta. Viime syksyn jälkeen kemianteollisuudessa suunta on ollut selvästi ylöspäin, Koivisto sanoi tiedotteessa.
Metalliteollisuudessa maaliskuu oli Koiviston mukaan jo neljäs plusmerkkinen kuukausi peräjälkeen.
Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan hyvällä tasolla olevat tilauskannat antavat Suomen teollisuudelle puskuria Lähi-idän tilanteen aiheuttamaan epävarmuuteen.
Hänen mielestään näyttää siltä, että talouden elpyminen saa kotimaisen kysynnän lisäksi vahvaa tukea vientiteollisuudesta.
TEOLLISUUDEN työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa vajaat kuusi prosenttia viime vuoden maaliskuuhun nähden.
Myös rakentamisessa liikevaihto kasvoi käytännössä samaa tahtia.
Nordean ekonomisti Juho Kostiainen jakoi viestipalvelu X:ssä perjantaina kuvan, jonka mukaan tuotanto on viime aikoina kasvanut teollisuuden lisäksi myös muilla toimialoilla.
- Suomen taloudessa tapahtui käänne viime syksynä. Pitäkää tuolista kiinni, nyt mennään, Kostiainen kirjoitti.
Iiro-Matti Nieminen/STT
