Politiikka
10.7.2026 12:49 ・ Päivitetty: 10.7.2026 12:49
Käännytyslain jatko vuoden 2028 loppuun lausuntokierrokselle – Poikkeuslaki ollut voimassa nyt kaksi vuotta
Hallitus ehdottaa, että niin sanotun käännytyslain eli rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti.
Sisäministeriö on lähettänyt asiaa koskevan lakiluonnoksen lausuntokierrokselle.
Lain perusteella turvapaikanhakijoiden maahantuloa voidaan estää ja turvapaikkahakemusten vastaanottoa voidaan rajoittaa, jos Venäjä toisi turvapaikanhakijoita itärajalle painostaakseen Suomea.
– Turvallisuusviranomaisten arvion mukaan välineellistetyn maahantulon uhka Suomen itärajalla tulee jatkumaan korkeana pitkään. Myöskään turvallisuustilanteessa ei ole odotettavissa nopeita muutoksia parempaan suuntaan, kommentoi sisäministeri Mari Rantanen (ps.). tiedotteessa.
LAKI tuli voimaan 22. heinäkuuta 2024 ja oli alun perin voimassa vuoden. Vuonna 2025 lain voimassaoloa jatkettiin kuluvan vuoden loppuun asti.
Laissa säädetään edellytyksistä, joilla Suomi voi päättää rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista rajatulla alueella Suomen valtakunnanrajalla ja sen välittömässä läheisyydessä.
Näin ollen kaikki kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty Suomen ulkorajoilla avoinna oleville lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille, mitä on myös kritisoitu.
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SUOMEN ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuja 15. joulukuuta 2023 alkaen valtioneuvoston päätöksillä, joista viimeisin tehtiin 4. kesäkuuta tänä vuonna. Päätös on voimassa toistaiseksi.
Tiedotteen mukaan valtioneuvoston päätöksillä on saavutettu tavoiteltu vaikutus eli välineellistetty maahantulo Suomen itärajalla on toistaiseksi keskeytynyt.
Lausuntokierros päättyy 14. elokuuta. Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa syyskuussa 2026.
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