Kaapelirikkoja Eagle S jäi tuomiotta: käräjäoikeus vetoaa toimivaltarajoihinsa

Helsingin käräjäoikeus on jättänyt Suomenlahden joulupäivän kaapelirikkoja koskevan syytteen ja korvausvaatimukset tutkimatta. Käräjäoikeus kertoo, ettei asiaan voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Vastaajien väitetyt laiminlyönnit olivat liittyneet heidän tehtäviinsä aluksella, minkä vuoksi kysymys oli käräjäoikeuden arvion mukaan Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen tarkoittamasta merenkulkuonnettomuudesta, jonka osalta rikosoikeudellinen toimivalta kuului aluksen lippuvaltion tai vastaajien kansallisuusvaltioiden tuomioistuimille, käräjäoikeuden tiedotteessa sanotaan.

COOKINSAARILLE rekisteröidyn Eagle S -tankkerin epäillään raahanneen vuoden 2024 joulupäivänä ankkuriaan merenpohjassa tuntien ajan ja noin 90 kilometrin matkan katkaisten viisi merikaapelia.

Käräjäoikeus katsoo, että ankkurin putoaminen mereen johtui sen kiinnitysmekanismin rikkoutumisesta.

Syyttäjä vaati Eagle S -aluksen kapteenille, yliperämiehelle ja toiselle perämiehelle vähintään kahden ja puolen vuoden vankeutta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytetyt ovat Intian ja Georgian kansalaisia. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Kaapelirikot tapahtuivat kansainvälisellä merialueella, mutta Suomen niin sanotulla talousvyöhykkeellä. Syyttäjän mukaan asiassa voidaan soveltaa Suomen rikosoikeutta, sillä seuraukset ilmenivät Suomessa.

KÄRÄJÄOIKEUS oli toista mieltä.

- Käräjäoikeus katsoi, että teosta ei ollut aiheutunut tuhotyön tai törkeän tuhotyön tunnusmerkistön edellyttämiä seurauksia Suomen energiahuollolle tai tietoliikenteelle, tiedotteessa sanotaan.

Sen sijaan siitä aiheutui oikeuden mukaan erittäin suurta taloudellista vahinkoa, joka on ilmennyt Suomessa.

Asiassa järjestettiin elo-syyskuussa oikeudenkäynti, jossa käräjäoikeus vastaanotti asiaa koskevan näytön.

Käräjäoikeuden toimivaltapäätöksestä kertoi ensimmäisenä Yle.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe kertoi STT:lle, että syyttäjät pohtivat ensi viikolla, valittavatko he ratkaisusta johonkin ylemmistä oikeusasteista.