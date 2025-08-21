Palkittu politiikan aikakauslehti.
Kotimaa

21.8.2025 04:49 ・ Päivitetty: 21.8.2025 04:49

Kaapelirikosta epäillyn aluksen kapteeni Svenska Ylelle: Se oli onnettomuus

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Eagle S Porvoossa 30. joulukuuta 2024.

Viime jouluna tapahtuneesta kaapelirikosta epäillyn Eagle S -aluksen kapteeni Davit Vadatchkoria kieltää syyllistyneensä rikoksiin ja sanoo kaapelirikon olleen onnettomuus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Georgialaiskapteeni kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa.

Vadatchkorian mukaan aluksella ei huomattu ankkurin raahautuneen merenpohjassa.

-  Tänä päivänäkään en ole täysin varma, että se oli meidän ankkurimme, joka kaapelit katkaisi, hän sanoi Svenska Ylelle.

Kapteeni kritisoi viranomaisten toimintaa aggressiiviseksi ja turvallisuusriskiksi, kun he nousivat alukselle.

-  He tulivat kannelle niin aggressiivisesti kuin olisivat ottamassa kiinni terroristia tai vastaavaa, hän kertoi haastattelussa.

MYÖHEMMIN esitetyt väitteet siitä, että laiva olisi kuulunut niin kutsuttuun Venäjän varjolaivastoon ja että aluksella olisi ollut vakoiluvälineitä ja laitonta lastia ovat Vadatchkorian mukaan ”täyttä hevonpaskaa”, hän sanoo Svenska Ylelle.

-  Luotan suomalaiseen oikeuteen, Vadatchkoria sanoo haastattelussa.

Eagle S:n epäillään raahanneen ankkuriaan joulupäivänä meren pohjassa Suomenlahdella noin 90 kilometrin matkan ja katkaisseen viisi merikaapelia. Yksi näistä oli Suomen ja Viron välillä Estlink 2 -sähkönsiirtokaapeli, joka palasi kaupalliseen käyttöön vasta juhannusaattona.

Asian käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa maanantaina.

VIIME viikolla apulaisvaltakunnansyyttäjä nosti syytteet asiassa. Vadatchkoriaa ja aluksen kahta perämiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappen mukaan teko olisi ollut tahallinen. Ajatus tahallisuudesta perustuu Rappen mukaan osittain siihen, että alus oli erittäin huonokuntoinen. Esitutkinnassa varsinaista motiivia teolle ei poliisin mukaan ole kuitenkaan selvinnyt.

Syytetyt katsovat, että Suomella ei ole asiassa tuomiovaltaa, koska kaapeleiden vauriopaikat ovat Suomen aluevesien ulkopuolella. Rappen mukaan rikoksen seuraukset ovat kuitenkin aiheutuneet Suomessa, ja siksi myös rikos on tehty osittain Suomessa.

