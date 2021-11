Kaavaillusta verosta porua eduskunnassa – Sanna Marin: ”Mäkysen ja Lindtmanin puheenvuorot ovat olleet hyvin viisaita”

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoivat tällä viikolla aluevaalitenteissä, että maakuntavero ei näytä toteutuvan ainakaan tällä vaalikaudella. Rane Aunimo Demokraatti

– En usko, että maakuntavero tulee tällä vaalikaudella, ehkä seuraavallakaan käyttöön. Se on sinänsä teoreettinen keskustelu, että mitä mieltä maakuntaverosta ollaan, Mäkynen sanoi tiistaina.

– Niin kauan kuin toteuttamiskelpoista mallia ei ole lavassa, niin ei sitä voi tukea. Selvitykselle ollaan annettu tuki, Lindtman sanoi keskiviikkona.

Lindtmanin mukaan maakuntavero edellyttäisi valtavaa tasausjärjestelmää, minkä vuoksi maakuntavero ei ole toteuttamiskelpoinen.

Asiaan palattiin tänään eduskunnan kyselytunnilla, kun pääministeri Sanna Marinilta (sd.) kysyttiin aiheesta etenkin kokoomuksen taholta. Asiaa pitivät esillä muun muassa Matias Marttinen, Kai Mykkänen ja Petteri Orpo.

– Mielestäni sekä varapuheenjohtaja Mäkysen että ryhmäpuheenjohtaja Lindtmanin puheenvuorot ovat olleet hyvin viisaita. Kyllä se näin on, että ennen kuin on esitys, joka on toteuttamiskelpoinen, veroa ei voi ottaa käyttöön. Yhtä lailla olemme sopineet siitä, että verokokonaisuutta valmistellaan, mutta tuollaista esitystä ei vielä ole hallituksen pöydällä. Tätä työtä tehdään valtiovarainministeriössä hallituspuolueiden sopimalla tavalla, mutta on myös tunnustettava ja tunnistettava se, että hallituskautta on tietyn verran jäljellä ja tämä on vaikea ja iso kokonaisuus, joka pitää myös huolellisesti valmistella, Marin vastasi.

Marin korosti myös, että maakuntaveron ehtona on, ettei se nosta kokonaisveroastetta.

– Veropolitiikkaa pitää tehdä oikeudenmukaisella tavalla, ennen muuta varmistaa se, että pieni- ja keskituloisiin kohdistuvia veroja ennemminkin pyritään laskemaan kuin nostamaan ja varmistaa se, että oikeudenmukaisuus korostuu kaikissa niissä päätöksissä, joita tehdään.

Pääministeri huomautti myös, että tulevissa aluevaaleissa ei äänestetä maakuntaverosta vaan ne ratkaistaan eduskunnassa.

– Mikäli sellainen malli olisi luotavissa, joka olisi tarkoituksenmukainen, toimiva, joka vastaisi reunaehtoihin, joita hallituspuolueet ovat yhdessä asettaneet, niin kyllä me tuomme tämän eduskuntaan. Mutta kuten sanottu, valmistelu ja selvitys on vasta vaiheessa, ja valtiovarainministerissö tätä työtä tehdään huolellisesti. Itse kyllä näen tärkeänä, että tulevilla valtuustoilla olisi mahdollisuus sekä päättää palveluista että mahdollisimman paljon myös rahoituksen sisällöstä palveluiden järjestämiseen.