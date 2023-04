Kai Mykkänen avaa nyt, miksei kokoomus lähtenyt tavoittelemaan sinipunaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo Demokraatille hallitustunnusteluvaiheen edenneen sujuvasti. Johannes Ijäs Demokraatti

Tämän jälkeen seurannut tapahtumien kuvaus ei ehkä välttämättä kerro kuulijalle samaa:

– Tämä oli tärkeä vaihe, jossa tunnusteltiin tärkeimpiä kysymyksiä, että onko umpikujaa näkyvissä vai onko kaikkialla sellainen tunneli valon päässä, että siitä saatettaisiin päästä yhteisymmärrykseen. Nyt uskotaan, että riittävä valon pää on jokaisessa tunnelissa ja katsotaan sitten ensi viikolla, saadaanko ne tunnelit kaivettua auki.

Kun Mykkäseltä kysyy, missä vaiheessa hänelle itselleen oli selvää, mikä hallituspohja on, hän vastaa, että ei ole vieläkään selvää, mikä pohja toteutuu.

– Tässä on vielä varmasti kovasti kovia kivenlohkareita siellä tunneleissa, mitkä pitää kaivaa läpi, että se valon pää näkyy.

Mykkänen muistuttaa, että puolueiden lähtökohdissa on isoja eroja ja on haluttu tunnustella myös muita hallituspohjavaihtoehtoja.

– Kyllä tässä ihan viimeiseen asti, siis edellisiin päiviin asti on jouduttu neuvottelemaan.

MYKKÄSEN mukaan ennen vaaleja tai vaalien jälkeen ei ollut selvää, mitä hallituspohjaa lähdetään hakemaan. Hän sanoo kokoomuksen lähteneen liikkeelle siitä, että ”keskustellaan molempien raiteiden suuntaan” eli käytännössä kyse oli niin sinipunan kuin porvarihallituksen tarkastelusta.

– Siihen myös päästiin.

Mykkänen vetoaa hallituksen muodostajan Petteri Orpon puheisiin todetessaan, että systemaattinen näkemys kaikissa tapaamisissa muun muassa sosialidemokraattien kanssa oli se, että kuva velkakierteen katkaisun vauhdista on sen verran erilainen, että yhteistä pohjaa olisi ollut vaikea lähteä rakentamaan.

– Kynnyskysymykset ovat sen verran kaukana.

Oliko SDP halukas hallitukseen?

– Kannattaa kysyä SDP:ltä, mutta minulle jäi se käsitys, että kyllä SDP:ssä on kiinnostusta maan asioiden hoitamiseen. Puoluehan ei suinkaan hävinnyt paikkoja vaaleissa, mutta kynnyskysymyksistä on nyt haluttu pitää niin tiukkaan kiinni, että asetelmassa jossa SDP ei ole suinkaan suurin puolue, ei ollut ensisijaisia etenemismahdollisuuksia. Mutta edelleen sanon, että eihän ole yhtään hallitusta tässä maassa nimitetty seuraavalle kaudella, vaan nyt lähdetään neuvottelemaan. Meillä on sitten mahdollisuus arvioida kaikkia asetelmia myös jatkossa.

Kai Mykkänen tunnetaan sinipunahenkisenä poliitikkona.

Onko väärä analyysi?

– No joo, sinivihreä, sinipuna, miten tämän nyt sanoo, hän itse muotoilee.

Lähtöä neuvottelemaan kuitenkin juuri perussuomalaisten kanssa Mykkänen perustelee sillä, että ohjelma ja tulokset ratkaisevat.

– Vaikka mielellään ajattelen olevani ratkaisuhakuinen ja maltillinen, allekirjoitan tarpeen lopettaa velkakierre 2020-luvun aikana. Se vaatii nyt kovia päätöksiä säästöistä ja myöskin työmarkkinoiden reformeista. Niiden osalta käytiin keskusteluja asiansa tuntevien demareiden kanssa, mutta nyt taas ei selvästi ollut tässä vaiheessa ainakaan sellaista valmiutta, jossa niissä olisi tultu riittävästi meitä vastaan. Sikäli tässä ei ole mitään minun painopisteisiini (nähden) epäloogista, että näin edetään.

Siihen, aikooko tuleva hallitus yrittää nopealla aikataululla viedä läpi heti kautensa aluksi esimerkiksi työmarkkinoihin ja sosiaaliturvaan liittyviä uudistuksia Mykkänen ei ota kantaa. Ensin pitää hänen mukaansa miettiä uudistukset ja sitten valmisteluaikataulu ja juoksutus.

Kokoomus yrittää rakentaa hallituksen yhdessä perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien kanssa.