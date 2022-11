Kai Mykkänen kohahdutti leikkauspuheillaan, SDP:n huipulta suorat sanat: ”Kokoomus menisi vain kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kukkarolle”

Kuuden suurimman puolueen edustajat olivat tentattavana tänään perjantaina SAK:n edustajiston kaksipäiväisen syyskokouksen yhteydessä. Rane Aunimo Demokraatti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kohahdutti tentissä kertomalla kokoomuksen leikkaushaluista.

– Neljä miljardia vaalikaudessa. Ensi tiistaina julkistamme vaihtoehtobudjetin, jossa leikkaamme nettovelanottoa 1,1 miljardia euroa. Siinä on siis sitten meidän panostukset tietysti laskettu jo pois, että yhteensä menosäästöjä on vähän reilut kaksi ja puoli miljardia. Kyllä siinä on sosiaaliturvasta menosäästöjä. Sitten meillä on myös, kuten pääministeri viime lauantaina tahditti, hallinnosta, hankinnoista, matkoista. Emme kyllä usko miljardisäästöihin, mutta 300 miljoonaa me leikataan yhden vuoden tasolla tästä puolesta.

Säästöjä kyllä löytyy, Mykkänen korosti, kun budjettikirjaa katsoo tarkkaan.

– Mutta kyllä se sosiaaliturva on siinä sellainen konkreettinen painopiste, josta satoja miljoonia löytyy, Mykkänen tarkensi tentissä.

SDP:N huipulta Mykkäsen puheisiin tuli perjantaina tiukat vastaukset. Varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kirjoitti Twitterissä, että jos leikkausten kohteena eivät ole palvelut, koulutusleikkauksia ei tuolla mittakaavalla vältetä.

– Tuloksena epäoikeudenmukainen näivetyslinja.

Mäkysen mukaan käytännössä kaikkien ekonomistien mukaan valtiontalouden tasapainottamiseksi tarvitaan sekä meno- että tulosopeutusta.

– Kokoomus menisi vain kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kukkarolle, jotta voi kustantaa veronalennuksensa hyvätuloisimmille äänestäjilleen.

Mäkynen korosti, että SDP haluaa tasapainottaa talouden ensisijaisesti työllisyyden ja kasvun avulla.

– TKI ja koulutus ovat tässä tärkeimmät. Myös sopeutusta tarvitaan, niin menoja vähentämällä kuin verotusta tilkitsemällä. Pieni- ja keskituloisten verotusta ei pidä nostaa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman tyrmäsi niin ikään kokoomuksen aikeet Twitterissä.

– Niin korkeaa hintojen nousua ja sen suomalaisille aiheuttamaa ahdinkoa ei taida olla, niin syvää taantumaa ei taida tulla, etteikö kokoomuksen mielestä olisi sittenkin oikea aika leikata pienituloisimmilta.