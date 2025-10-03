Kaikki Gazaan pyrkineet avustuslaivat pysäytetty – UM: Myös suomalaisaktivisteja on pidätetty

Myös kuusi suomalaista on pyrkinyt Gazaan osana kansainvälistä aktivistien avustuslaivuetta Global Sumud Flotillaa. Ulkoministeriön mukaan ainakin osa suomalaisista on viety pidätyskeskukseen Israeliin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viimeinenkin Gazan avustuslaivueeseen kuulunut alus on pysäytetty tänään runsaan 40 merimailin päässä Gazasta, kertoivat Global Sumud Flotilla -laivueen järjestäjät Telegram-viestipalvelussa.

Laivueeseen kuului 42 alusta, jotka kaikki pysäytettiin. Aluksissa oli yli 400 aktivistia, jotka on otettu kiinni. Laivueessa oli mukana myös kuusi suomalaista.

Ulkoministeriön käsityksen mukaan ainakin osa Gazaan pyrkineistä suomalaisista on viety pidätyskeskukseen Israeliin. Asiasta kertoi STT:lle konsulipäällikkö Jussi Tanner ulkoministeriöstä.

Tannerin mukaan ulkoministeriö ei ole vielä saanut yhteyttä suomalaisiin eikä heidän kiinniotoistaan ole saatu Israelilta virallista vahvistusta.

- Meillä on se käsitys, että ainakin osa on jo siellä pidätyskeskuksessa Etelä-Israelissa. Heidät on sieltä mereltä tuotu ensin satamaan ja sitten sinne, Tanner kuitenkin kertoo.

Hän ei tarkenna pidätyskeskuksen paikkaa eikä kerro, mistä ulkoministeriön käsitys on peräisin. Tannerin mukaan ulkoministeriöllä on hyvä yhteys Israelin viranomaisiin ja vuoropuhelua käydään.

- Odotellaan ihan rauhassa, milloin saadaan täsmällistä tietoa juuri nimenomaan suomalaisista.

Global Movement to Gaza -aktivistiliikkeen Suomen jaosto tiedotti torstaiaamuna, että israelilaisjoukot olivat ottaneet kiinni viisi suomalaista.

ISRAEL on kertonut, että kiinni otetut on viety Ashdodin satamaan. Ashdod sijaitsee Tel Avivin ja Gazan välissä. Israelin mukaan aktivistit aiotaan karkottaa Eurooppaan.

- Meillä on sellainen ymmärrys, että ne henkilöt, jotka suostuvat allekirjoittamaan vapaaehtoisen poistumisen asiakirjan, mahdollisesti pantaisiin lentokoneeseen aika piankin, Tanner sanoo.

Jos asiakirjaa ei suostu allekirjoittamaan, henkilöitä voi odottaa jonkinlainen tuomioistuinprosessi.

- Meillä ei ole ihan yksityiskohtaista tietoa, syytetäänkö heitä mahdollisesti jostain rikoksesta, ja mistä rikoksesta, jos syytetään, ja mitä siitä sitten seuraa. Se on joka tapauksessa ilmaistu, että se on sitten vähän pidempi prosessi.

Tanner korostaa, että suuren ihmisjoukon käsittely vie jonkin verran aikaa. Näinä päivinä Israelissa on myös vietetty juutalaisten jom kippur -juhlaa, mikä pysäyttää ja hidastaa erilaisia toimintoja maassa.

TANNER on jo aiemmin kertonut, että Suomen Tel Avivin -suurlähetystön konsuli pääsee vierailemaan suomalaisten kiinni otettujen luona mahdollisesti viikonloppuna.

Suomen viranomaiset voivat tarjota tilanteessa konsulipalvelulain mukaista apua. He pyrkivät varmistamaan, että kiinni otetuilla on käytössään oikeusavustaja ja tulkki ja että heitä kohdellaan kansainvälisesti hyväksyttyjen ihmisoikeusnormien mukaisesti.

STT kysyi myös Israelin Suomen-suurlähetystöltä aiheesta. Lähetystöstä vastattiin sähköpostitse, että sen tietojen mukaan Israelin ulkoministeriö Jerusalemissa on yhteydessä niihin konsulaatteihin ja suurlähetystöihin, joiden kansalaisia osallistui laivueeseen. Lähetystöstä kieltäydyttiin haastattelupyynnöstä juhlapyhiin vedoten.

ISRAELIN kiinni ottamien joukossa on yli 20 ulkomaalaista toimittajaa, kertoo Toimittajat ilman rajoja (RSF) -sananvapausjärjestö.

- Toimittajat ilman rajoja vaatii näiden media-alan ammattilaisten välitöntä vapauttamista. Heidän pidättämisensä rikkoo räikeästi tiedon jakamisen ja saamisen oikeutta, järjestön tiedotteessa todetaan.

Järjestön mukaan kiinni otettujen toimittajien joukossa on ainakin espanjalaisten, qatarilaisten, italialaisten, ranskalaisten ja turkkilaisten medioiden toimittajia.

Kansainvälinen lehdistö ei ole saanut toimia vapaasti palestiinalaisalueella sen jälkeen, kun Israel hyökkäsi Gazaan lokakuussa 2023. Alueelle on päästetty vain kourallinen valikoituja tiedotusvälineitä Israelin asevoimien valvonnassa.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan Israel on surmannut Gazassa noin kahden vuoden aikana yli 210 toimittajaa.