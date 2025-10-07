”Kaikki myönteinen puhe pois” – tätä huumetermiä ministeri Rantanen ei hyväksy

Muuntohuume alfa-pvp:n eli peukun aiheuttamat ongelmat nousivat esiin hallituksen sisäisen turvallisuuden selonteosta tiistaina käydyssä eduskuntakeskustelussa. Demokraatti Demokraatti

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) totesi aineen herättäneen julkista huomiota katukuvassa näkyvän epävakaan ja aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi.

– On samaan aikaan hyvä huomata, että tämä on vain yksi vaarallinen muuntohuume muiden joukossa. Jos katsotaan jätevesitutkimuksia, niin vaikka alfa-pvp toki on valitettavasti siellä nousussa, niin silti amfetamiini on edelleen se käytetyin aine, Rantanen sanoi.

Hän huomautti, että taustalla on vakava järjestäytynyt rikollisuus, johon liittyvät myös Suomen markkinoista kiinnostuneet ruotsalaiset katujengit.

RANTANEN lopettaisi huumeiden viihdekäytöstä puhumisen.

– Ei ole olemassa mitään viihdekäyttöä. Se on aina huumausaineiden käyttöä, jolla ylläpidetään vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta.

– Mielestäni tässä kohtaa pitäisi päästä siihen, että me puhumme kaikki huumausaineista negatiiviseen sävyyn. Mielestäni tätä viihdekäyttö-termiä ei pitäisi kuunaan käyttää.

Rantanen vastuutti puhetavoista erityisesti päättäjiä. Nuorille ei hänen mukaansa saisi muodostua huumeista liian myönteistä kuvaa.

– Kaikki myönteinen puhe pois, ministeri painotti.

VASEMMISTOLIITON kansanedustaja Laura Meriluoto (vas. ) kertasi puheenvuorossaan tutkijoiden ja päihdetyöntekijöiden viestiä, jonka mukaan Suomessa on jo vuosia jatkunut huumeongelma. Alfa-pvp on ongelmassa vain jäävuoren huippu.

– Poliitikoille on jo pitkään ehdotettu toimia, jotka auttaisivat tilanteeseen mutta asiantuntijoita ei kuunnella. Päihdekuntoutusta on tarjolla yhä vähemmän, vaikka ongelmakäyttäjien määrä kasvaa, ja sote-leikkaukset pahentavat tilannetta entisestään. Valistus, poliisien lisääminen ja rangaistukset eivät auta, kun hoitoon ei pääse edes silloin, kun sinne haluaisi.

Meriluodon mukaan olennaista olisi puuttua päihdeongelmien juurisyihin, jollaisiksi hän katsoi muun muassa pahoinvoinnin ja eriarvoistumisen.

– Ja tähän suuntaan hallituksen politiikka valitettavasti maatamme vie, Meriluoto sanoi.

PÄIVI RÄSÄNEN (kd.) muistutti, että alfa-pvp:ta valmistetaan nykyisin Suomessa.

– Peukkuhuume aiheuttaa aggressiivisuutta ja vainoharhaisuutta ja se on yhdistetty useisiin vakaviin rikoksiin. Emme voi katsoa sivusta, kun nuoret ja haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset ajautuvat yhä syvemmälle syrjäytymiseen ja rikoskierteeseen.

Räsäsen mukaan huumeiden vastainen taistelu edellyttää tehokasta viranomaisyhteistyötä erityisesti poliisin, tullin ja sosiaalipalveluiden välillä.

– Uusien vaarallisten aineiden luokittelua huumeeksi on nopeutettava, jotta ne saadaan kiinni jo ennen leviämistä katukuvaan ja kehitettävä lainsäädäntöä, joka mahdollistaa suostumukseen perustuvan tahdosta riippumattoman huumevierotushoidon. Peukkuun tai amfetamiiniin ei ole käytettävissä korvaushoitoja, ainoa vapautus on täysi irrottautuminen huumeesta.

MYÖS SDP:n ryhmäpuheen selonteon käsittelyssä käyttänyt Paula Werning mainitsi huumeongelman vakavan kärjistymisen alfa-pvp:n leviämisen myötä. Werning syytti hallitusta liian hitaasta reagoinnista.

– Nyt tarvitaan johtajuutta ja konkreettisia toimia, jotta turvallisuusviranomaiset ja sosiaali- ja terveyspalvelut saavat riittävän tuen ja toimivallan, Werning sanoi.

Puheessaan Werning painotti arjen turvallisuuden merkitystä.

– Kun lapsi saa apua ajoissa, nuori löytää paikkansa ja jokainen voi luottaa siihen, että hätätilanteessa apu tulee, silloin Suomi on aidosti turvallinen.

Saku Nikkanen (sd.) piti muuntohuumeisiin liittyvää arvaamatonta häiriökäyttäytymistä ovien lukitsemista ja aitaamista aiheuttavana turvallisuustekijänä, jota olisi pitänyt nostaa sisäisen turvallisuuden selonteon painopisteisiin.

– Nämä toimijat, ketkä huumepäissään tuolla liikkuvat ovat todella arvaamattomia ja menevät ihan asuttuihin taloihin sisälle ja näin kävi myös omassa naapurustossani, Nikkanen sanoi.