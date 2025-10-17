Kaikki oikeusasiamiehen tehtävää hakeneet perustuslakivaliokunnan haastateltavaksi

Perustuslakivaliokunta päätti perjantaina kutsua kuultavaksi kaikki eduskunnan oikeusasiamiehen pestiä hakeneet.

Kiinnostuksensa toimeen ovat ilmoittaneet apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja sekä oikeusasiamiehen kanslian kansliapäällikkö Jari Råman ja esittelijäneuvos Virve Toivonen. Paikkaa ovat hakeneet myös oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston päällikkö Ville Hinkkanen ja Itä-Suomen yliopiston hyvinvointioikeuden ja ulkomaalaisoikeuden professori Eeva Nykänen.

Nykyisen oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen toimikausi päättyy vuoden lopussa.