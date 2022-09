”Kaikki sodat loppuvat joskus” – Niinistö muistutti, että sitä ennen kestävyyttä koetellaan ankarasti

Presidentti Sauli Niinistö varoitti Ulkopoliittisen instituutin turvallisuusfoorumissa, että Suomessa ja muualla on edessä vaikeita kuukausia, jolloin kestävyyttä koetellaan ankarasti.

- Mitä Venäjä seuraavaksi tekeekään, yhtenäisyyden on oltava vastauksemme Suomessa, Euroopassa ja maailmassa. On oltava varuillaan ja valmiina vaikeisiin valintoihin.

Nord Stream -putkien räjähdykset ovat Niinistön mukaan vain yksi esimerkki siitä, miten monilla tavoilla kriisit voivat eskaloitua.

Hän totesi, että Suomi ei ole koskaan ollut naiivi Venäjän suhteen. Tavoite on pitää yllä niin toimivia suhteita Venäjän kanssa kuin on kulloinkin mahdollista.

- Samalla, kuten olen aina sanonut, kasakka vie sen, mikä on huonosti kiinni. Tässä tilanteessa toimivat suhteet Venäjän kanssa vaikuttavat kaukaiselta ajatukselta. Meidän on siksi keskityttävä korjaamaan se, mikä vielä on huonosti kiinni.