”Kaikki täällä valmistautuvat yhteentörmäykseen” – Brysselissä valmistaudutaan Trumpin tulleihin

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Niklas Helwigin mukaan tunnelma Brysselissä on odottava. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Brysselissä työskentelevän tutkijan mukaan EU-päättäjät valmistautuvat yhteentörmäykseen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin (kuvassa) hallinnon uhatessa EU-aluetta tulleilla.

- Kaikki täällä valmistautuvat yhteentörmäykseen ja odottavat, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Tutkijan mukaan EU:n päättäjät Brysselissä eivät kuitenkaan vähästä säikähdä, koska heillä on jo neljän vuoden kokemus Trumpista tämän aiemmalta kaudelta. Tämä on näkynyt Helwigin mukaan siinä, etteivät EU:n päättäjät ole ryhtyneet turhaan sanasotaan Trumpin kanssa.

- Tässä näkyvät heidän kykynsä välttää ”Donin” piikittelyä ja hänen suututtamistaan. Tällä hetkellä julkisuuteen ei tule paljoakaan turhaa kritiikkiä, joka vetäisi hänen huomionsa konfliktiin EU:n kanssa. Samaan aikaan valmistaudutaan vastatoimiin ja neuvotteluyhteyden luontiin hänen kanssaan.

Kauppasodan uhka saattaa tutkijan mukaan lopulta väistyä esimerkiksi sillä, että EU-maat päättävät ostaa lisää LNG-nestekaasua ja aseita Yhdysvalloista.

HELWIGIN mukaan on vielä liian aikaista sanoa, mitä Trump tarkalleen haluaisi EU:lta neuvotteluissa vastineeksi siitä, ettei tulleja oteta käyttöön tai että niistä luovuttaisiin.

- Hän on ollut aiemmin hyvin selkeä puheissaan siitä, mikä hänen mielestään on ongelma. Eli Euroopan kanssa puolustusmenojen suhteen tehty huono diili, jossa Yhdysvallat maksaa liikaa Euroopan puolustamisesta. Toisena kielteisenä asiana hän näkee sen, että EU:lla on kauppaylijäämää Yhdysvaltojen suhteen.

Todellisuus EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä kaupassa on tutkijan mukaan kuitenkin moniulotteisempi kuin se kuva, jonka Trump maalaa. Atlantin molempien puolien alueet ovat taloudellisesti syvästi sidoksissa toisiinsa.

- Ei asia ole niin, että eurooppalaiset vain tuovat autojaan Yhdysvaltoihin, vaan saksalaiset autovalmistajat ovat rakentaneet valtavia tehtaita Yhdysvaltoihin ja valmistavat autoja siellä. Tämä ei ole mikään yksisuuntainen katu, jossa Yhdysvallat kärsii suhteessa Euroopan talouteen, Helwig sanoo.

Myös Euroopan puolustuksen tukeminen Naton kautta on lopulta Yhdysvalloille hyvin kustannustehokas tapa varmistaa oma turvallisuutensa, Helwig sanoo.

Trumpin kannattajien kovalle ytimelle Euroopan kovistelu varmasti sopii, tutkija arvioi. Vaikeampi on Helwigin mukaan ennustaa sitä, miten mahdollinen kauppasota otetaan vastaan maltillisempien konservatiivien keskuudessa.

Lassi Lapintie / STT