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Politiikka

22.7.2026 10:07 ・ Päivitetty: 22.7.2026 10:07

Kaikkonen ärähtää Caruna-kaupasta – ”Kokoomuksen johdolla tehtiin aikanaan vakava virhearvio”

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola on sopinut ostavansa sähkönjakeluverkkoyhtiö Carunan enemmistön nykyisiltä pääomistajilta KKR:ltä ja kanadalaiselta Ontario Teachers’ Pension Planilta (OTPP).

Demokraatti

Demokraatti

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta kuitenkin selvittämään mahdollisuudet saada Carunan sähköverkkojen omistus kotimaisiin käsiin.

– Sähköverkot ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömiä. Nyt hallituksen on aktiivisesti selvitettävä, löytyisikö Carunalle kotimainen omistajaratkaisu. Ikkuna sille saattaisi olla nyt auki, Kaikkonen sanoo tiedotteessaan.

Keskustapomon mukaan hallitus ei voi vain seurata sivusta, kun Suomen kannalta strategisesti merkittävä infrastruktuuri vaihtaa omistajaa. Hän muistuttaa, että Fortumin sähkönsiirtoverkkojen myynti ulkomaisille sijoittajille oli virhe.

– Kokoomuksen johdolla tehtiin aikanaan vakava virhearvio, kun suomalaisia sähköverkkoja myytiin ulkomaille.

Kaikkosen mielestä seuraukset ovat olleet kansalaisten tiedossa jo pitkään.

– Voitot ovat valuneet ulkomaille, ja suomalaisten kuluttajien roolina on ollut maksaa laskut. Nyt, kun omistus on jälleen vaihtumassa, hallituksen ei pidä toistaa samaa passiivisuutta, vaan etsiä kotimainen ratkaisu.

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