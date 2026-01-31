Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

31.1.2026 11:25 ・ Päivitetty: 31.1.2026 11:25

Kaikkonen häirintäkohusta: ”SDP:n asia, jota on parempi olla arvioimatta”

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Antti Kaikkonen vitsaili keskustan puolueväen olevan "hyvissä ruotsinlaivatunnelmissa" Hotelli Vantaan puoluetapahtumassa.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ilmoitti hakevansa jatkokautta kesän puoluekokouksessa. Keskusta harkitsee myös välikysymystä työttömyydestä – sekä sitä, pyydetäänkö siihen tällä kertaa SDP:tä ja muuta oppositiota mukaan.

Susanna Luikku

Demokraatti

Kaikkosen mukaan Suomi on vajonnut suurtyöttömyyteen, jota Petteri Orpon (kok.) hallitus on useilla virheellisillä toimillaan pahentanut. Brysselistä palannut Kaikkonen kertoi muiden maiden meppien hämmästelleen suuresti suomalaisia työttömyyslukuja, jotka ovat Euroopan pahimmat.

– Kansainvälisillä suhdanteilla ja Ukrainan sodalla on vaikutusta, mutta ei voi olla niin, että vaikuttavat vain Suomeen, Kaikkonen kommentoi Vantaalla keskustan puoluepäivässä lauantaina.

EU-alueen keskimääräinen työttömyysaste on 5,9 ja Suomen 10,3. Alhaisin työttömyyslukema eli 3,1 prosenttia on Tshekissä, jonka ei varsinaisesti voi katsoa olevan Ukrainan sodan ja muiden suhdanteiden vaikutusten ulkopuolella.

Keskusta teki jo viime syksynä välikysymyksen suurtyöttömyydestä, ja tuolloin siinä oli mukana muusta oppositiosta vain Liike Nyt. Monet keskustan listaamat keinot työllisyyden ja talouskasvun vauhdittamiseksi ovat samansuuntaisia kuin demareillakin, esimerkiksi työttömyysturvan suojaosan palautus, rakennusalan laajamittainen tukipaketti ja kotitalousvähennyksen palautus.

Aikooko keskusta nyt pyytää muuta oppositiota mukaan vai tehdä mahdollisen välikysymyksen entiseen malliin?

– Sitä ja koko välikysymystä pitää pohtia ensi viikolla, kun istuntokausi taas alkaa. Uskon, että huoli työttömyydestä ja ihmisten toimeentulosta on vasemmisto-opposition kanssa yhteinen, mutta keinot niiden hoitamiseen ovat osin erilaisia, Kaikkonen muotoili Demokraatille.

ISTUNTOTAUON aikana kotimaan politiikan ilmatilaa on tunnetusti hallinnut SDP:tä koskeva häirintä- ja johtamiskohu.

Kaikkonen ei halunnut ottaa sen hoitamiseen kantaa:

– Kyseessä on SDP:n sisäinen asia, josta muiden on parempi olla antamatta arvioita ja arvosanoja. Kaikenlainen häirintä, ahdistelu ja muu asiaton käytös on tietysti vakava asia ja täysin tuomittavaa, tapahtui se missä yhteydessä tahansa.

Kaikkosen mukaan keskustalla on jokaiseen puoluetapahtumaan nimetyt häirintäyhdyshenkilöt, anonyymit ilmoituskanavat ja eduskunnassa omat prosessit vastaavien asioiden käsittelyä varten.

– Minun tietooni ei ole tullut, että keskustan tapahtumissa tai eduskunnassa olisi ollut tällaisia tapauksia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
31.1.2026
Hoitaja sai raskausvapaallaan tietää, ettei työ jatku – STTK: ”Klassisin tapa syrjiä”
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
30.1.2026
Tutkija: Tanskan demarit ”etujoukko” – linja tiukentunut Ruotsissa ja Suomessakin
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
31.1.2026
Docpoint täyttää 25 vuotta – tutkivat toimittajat paljastavat Putinin hirmuhallinnon ja äärioikeiston syvälle kurottavia lonkeroita
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU