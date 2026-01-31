Kaikkonen häirintäkohusta: ”SDP:n asia, jota on parempi olla arvioimatta”

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ilmoitti hakevansa jatkokautta kesän puoluekokouksessa. Keskusta harkitsee myös välikysymystä työttömyydestä – sekä sitä, pyydetäänkö siihen tällä kertaa SDP:tä ja muuta oppositiota mukaan. Susanna Luikku Demokraatti

Kaikkosen mukaan Suomi on vajonnut suurtyöttömyyteen, jota Petteri Orpon (kok.) hallitus on useilla virheellisillä toimillaan pahentanut. Brysselistä palannut Kaikkonen kertoi muiden maiden meppien hämmästelleen suuresti suomalaisia työttömyyslukuja, jotka ovat Euroopan pahimmat.

– Kansainvälisillä suhdanteilla ja Ukrainan sodalla on vaikutusta, mutta ei voi olla niin, että vaikuttavat vain Suomeen, Kaikkonen kommentoi Vantaalla keskustan puoluepäivässä lauantaina.

EU-alueen keskimääräinen työttömyysaste on 5,9 ja Suomen 10,3. Alhaisin työttömyyslukema eli 3,1 prosenttia on Tshekissä, jonka ei varsinaisesti voi katsoa olevan Ukrainan sodan ja muiden suhdanteiden vaikutusten ulkopuolella.

Keskusta teki jo viime syksynä välikysymyksen suurtyöttömyydestä, ja tuolloin siinä oli mukana muusta oppositiosta vain Liike Nyt. Monet keskustan listaamat keinot työllisyyden ja talouskasvun vauhdittamiseksi ovat samansuuntaisia kuin demareillakin, esimerkiksi työttömyysturvan suojaosan palautus, rakennusalan laajamittainen tukipaketti ja kotitalousvähennyksen palautus.

Aikooko keskusta nyt pyytää muuta oppositiota mukaan vai tehdä mahdollisen välikysymyksen entiseen malliin?

– Sitä ja koko välikysymystä pitää pohtia ensi viikolla, kun istuntokausi taas alkaa. Uskon, että huoli työttömyydestä ja ihmisten toimeentulosta on vasemmisto-opposition kanssa yhteinen, mutta keinot niiden hoitamiseen ovat osin erilaisia, Kaikkonen muotoili Demokraatille.

ISTUNTOTAUON aikana kotimaan politiikan ilmatilaa on tunnetusti hallinnut SDP:tä koskeva häirintä- ja johtamiskohu.

Kaikkonen ei halunnut ottaa sen hoitamiseen kantaa:

– Kyseessä on SDP:n sisäinen asia, josta muiden on parempi olla antamatta arvioita ja arvosanoja. Kaikenlainen häirintä, ahdistelu ja muu asiaton käytös on tietysti vakava asia ja täysin tuomittavaa, tapahtui se missä yhteydessä tahansa.

Kaikkosen mukaan keskustalla on jokaiseen puoluetapahtumaan nimetyt häirintäyhdyshenkilöt, anonyymit ilmoituskanavat ja eduskunnassa omat prosessit vastaavien asioiden käsittelyä varten.

– Minun tietooni ei ole tullut, että keskustan tapahtumissa tai eduskunnassa olisi ollut tällaisia tapauksia.