Kaikkonen kyseenalaistaa Ranteen tuplasalkun – “Kannattaisiko tuota vielä miettiä?”

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoi tänään jäävänsä väliaikaisesti sivuun tehtävästään lapsensa sairastumisen vuoksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Kyse on lapsen äkillisestä ja vakavasta sairastumisesta ja odotettavissa on pitkä toipumisaika. Rantasella on täysi-ikäinen vaikeasti vammainen lapsi.

Rantanen palannee töihin vuodenvaihteessa. Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan sisäministerin tehtäviä hoitaa vuoden alkuun oman tehtävänsä ohella liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.).

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen toivotti tänään keskustan eduskuntaryhmän tiedotustilaisuudessa ensimmäisinä sanoinaan voimia sisäministeri Mari Rantaselle ja paranemista hänen lapselleen. Kaikkonen totesi pitävänsä ymmärrettävänä ja oikeana hänen ratkaisuaan jäädä sivuun.

Muuta Kaikkonen ei asiaan sanonut. Myöhemmin median palattua aiheeseen Kaikkonen otti kuitenkin kantaa perussuomalaisten ministerien sijaisjärjestelyyn ja sanoi, kannattaisiko asiaa vielä miettiä.

– Sisäministerin tehtävä on aika lailla tärkeä tänä päivänä niin kuin liikenneministerinkin tehtävä, mutta sisäministerin tehtäviin kuuluu sisäinen turvallisuus, maahanmuutto, poliisi ja rajaturvallisuus. Voiko näitä hoitaa toinen ministeri ikään kuin sivutöinä? Tästä pieni huoli tuli ensimmäisenä mieleen, kun tämän uutisen kuulin, Kaikkonen sanoi.

Toisin sanoen hän on jäänyt pohtimaan, onko Lulu Ranteen järkevää hoitaa kahta raskasta salkkua.

Kaikkonen painotti tämänkin jälkeen, että Rantasen ratkaisua hän ei millään tavalla moiti.

– Mutta miten hallitus järjestää tämän asian tuona aikana niin, sitä ehkä vielä kannattaisi miettiä.

Kaikkonen oli itse aikoinaan perhevapaalla puolustusministerin tehtävästä ja hänelle nimitettiin sijainen hallituksen ulkopuolelta. Keskustakin suunniteli tuolloin alun perin sijaista hallituksen sisältä, mutta päätyi eri vaiheiden jälkeen toiseen ratkaisuun.

– Ehkäpä pääministeri Orpolle (kok.) ja valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Purralle heittäisin vielä tämän pallon, että kannattaisiko tuota vielä miettiä. Me haluamme varmistua siitä, että sekä sisäministerin että liikenneministerin tärkeät tehtävät tulevat hyvin hoidettua tuon neljän kuukauden aikana.