Kaikkonen nosti hallituksen “umpisurkean” toimen tikun nokaan – “Tämä on rujo isku”

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen puhui eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa Kouvolassa muun muassa hyvinvointialueiden taloustilanteesta. Hallituksen toimia kotitalousvähennyksen leikkaamiseksi hän kuvasi “umpisurkeaksi”. Johannes Ijäs Demokraatti

Soten osalta Kaikkonen kertoi pitävänsä hyvänä sitä, että hallitus keventää hieman hyvinvointialueiden sääntelyä.

– Mutta se ei ole oikein, että tästä syntyvät säästöt hallitus kauhoo alueilta valtion kukkaroon. Eikä sekään ole oikein, että hallitus vähentää tarpeeseen nähden hyvinvointialueille osoitettua rahaa, jota tarvittaisiin sairaiden, vanhusten ja vammaisten hoitamiseen. Eikä sekään oikein ole, että samaan aikaan julkisen terveydenhuollon tarvitsemaa rahaa jaetaan satoja miljoonia euroja yksityiselle terveysbisnekselle.

– Ja niitä hoitojonoja hallitus nyt leikkauksillaan pidentää. Se on iso virhe. Kun suomalainen joutuu odottelemaan hoivaa pidempään, ehtivät vaivat pahenemaan, Kaikkonen varoitti.

Hänen mukaansa hallituksen pitää ymmärtää, ettei terveydenhuollosta ole massiivisia pikasäästöjä otettavaksi kestävällä tavalla.

– Esitämme, että hyvinvointialueille annetaan paremmin aikaa sopeuttaa talouttaan. Alueiden pakottaminen hätäratkaisuihin ei ole kenenkään etu. Esitämme myös, että sääntelyä keventämällä säästettävä raha jätetään hyvinvointialueiden käyttöön, eikä sitä imuroida kaikkeen muuhun käytettäväksi. Myös kalliit vuokratyömarkkinat tulee laittaa kuriin valtakunnallisella ratkaisulla. Lisäksi ehdotamme, että sairaanhoidon Kela-kyytien rahoitus ohjataan hyvinvointialueiden kautta, Kaikkonen sanoi puheessaan.

– Jos hyvinvointialue onnistuu lähipalveluita ja sähköisiä palveluita yhdistämällä vähentämään taksirallia, pitää sen saada pitää säästetyt rahat. Ja jos taas palveluita kauas keskittämällä aiheutetaan kallista potilaiden taksirallia pitkien matkojen taas, kyllä tästä aiheutuva lisälasku pitäisi huomioida kokonaisharkinnassa eli näkyä hyvinvointialueiden taloudenpidossa. Tämä julkisen talouden kannalta järkevä päätös vähentäisi haitallista palveluiden keskittämistä, ja vahvistaisi näin suomalaisten alueellista tasa-arvoa.

KAIKKONEN muistutti myös, että hallitus on keväällä päättänyt lakkauttaa Kouvolan yöpäivystyksen.

– Hallituksen päätöksen taloudelliset hyödyt ovat harvinaisen epäselvät, mutta haitat hyvinkin selvät. Jokainen tietää, miten siinä käy, kun öisessä hätätilanteessa ambulanssimatkoja pidennetään tuntuvasti. Kyse on potilasturvallisuudesta. Ja terveestä järjestä. Jopa ihmishengistä. Keskustan kanta on: Orpon hallituksen pitää perua tämä huono päätös.

Kaikkonen lähetti viestiä myös perussuomalaisten suuntaan. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on koolla ensi viikolla, myös Kouvolassa.

– Keskustan viesti on: Perukaa harkitsematon päätöksenne lakkauttaa yöpäivystys. Uusi harkinta ja parempi päätös. Hallituksen linjalle on vaihtoehto. Tarttukaa siihen.

Kaikkonen kaipaili sote-asioiden ratkaisemiseksi vaalikaudet ylittävää parlamentaarista yhteistyötä.

KESKUSTAN puheenjohtaja kuvasi politiikan syksyn alkaneen mollivoittoisesti.

– Valtiovarainministeri Purra (ps.) kertoi, että ensi vuonna hallitus ottaakin paljon enemmän velkaa kuin aiemmin oli puhe. Uutinen on murheelllinen. Ilkkumiseen tai väliinpitämättömyyteen ei kenelläkään ole varaa. Syyttömiä ei ole. Hyödyllisempää on pohtia, mitä asialle voidaan tehdä.

Kaikkonen totesi, että presidentti Sauli Niinistö ja Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ovat puhuneet sen puolesta, että puolueet sopisivat yhdessä, paljonko velkaa Suomi voi tulevina vaalikausina ottaa.

– Kannatan Rehnin ja Niinistön ehdotusta. Suurimman puolueen, kokoomuksen, johdolla voisimme yhdessä saada asiasta laajan sovun ennen eduskuntavaaleja, jos siellä vain tahdotaan ehdotukseen tarttua. Nyt olisi hyvä aika aloittaa.

– Tarvitsemme mielestäni Suomelle yhteisen eräpäivän, johon mennessä valtio ja koko julkinen talous sitoudutaan saamaan tasapainoon. Eräpäivän, johon mennessä velaksi eläminen lapsiemme ja lastenlastemme piikkiin lopetetaan.

KAIKKONEN löi pöytään keskustan ehdotuksia Suomen talous-, työttömyys- ja velkaongelmien ratkaisemiseksi. Hänen mukaansa kasvupolitiikka pitää miettiä uusiksi.

– Talouden kuntoon laittaminen ei ole vain leikkaamista ja verojen korottamista. Taloutta ei saada kuntoon ilman kasvua, työtä ja yrittämistä.

– Olin melko yllättynyt siitä, että tuoreessa budjettiehdotuksessa ei tarjota uusia kasvutoimia. Eikä niitä myöskään pääministeri ole lupaillut budjettiriihen asialistalle. Ymmärrän toki, että kun ei ole mitään kasvutoimia valmisteltu, ei voi mitään päättääkään. Toki voi kysyä, olisiko pitänyt valmistella.

Kaikkonen kritisoi arvonlisäverotuksen korottamista kesken vuoden. Kotitalousvähennyksen leikkaamisen hän sanoi olevan umpisurkea päätös.

– Koska päätös on iso veronkiristys remontteihin, asennuksiin, siivoukseen, pihatöihin, maalausurakoihin, putki- ja sähkötöihin, hoivapalveluihin sekä moniin muihin tehtäviin, jotka ovat tärkeitä niin kodeille kuin pienyrittäjillekin. Koska varsinkin rakennusala on muutenkin vakavissa vaikeuksissa. Koska yhdessä alvin jättinostojen kanssa päätös on omiaan lisäämään harmaata taloutta, hän perusteli.

Kaikkein koviten hallituksen leikkaus iskee Kaikkosen mukaan hoito- ja hoivatyöhön sekä kotitalouspalveluihin kuten siivoukseen.

– Tämä on rujo isku niin palveluita käyttäville kotitalouksille kuin monille palveluita tarjonneille yrittäjille ja heidän työntekijöilleen. Ehdotukseni hallitukselle on: Perukaa talouskasvua hidastavat kotitalousvähennyksen alasajo ja arvonlisäverotuksen uudet korotukset.

Keskusta on pitkään paukuttanut tunnin juna -hankkeen perumista. Tätä Kaikkonen piti esillä tänäänkin.