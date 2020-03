Kaikkonen vakuuttaa, Puolustusvoimat varautunut koronaan – varuskunnan sulkeminen olisi ääritapaus, jolla ministeri ei edes spekuloi

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoo puolustushallinnon varautuneen koronavirukseen.

Johannes Ijäs Demokraatti

– On aloitettu toimenpiteet, jolla puolustushallinto, Puolustusvoimat varuskuntia myöten varustautuvat siihen. Totta kai se pyritään ehkäisemään, mutta myös varustaudutaan siihen vaihtoehtoon, että se kuitenkin jossakin muodossa tulee, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan siihen on olemassa omat suunnitelmansa, mikäli jossakin varuskunnassa ilmenee koronatapaus.

– Tarvittaessa sitten samaan tapaan kuin muutoinkin yhteiskunnassa joudutaan käyttämään eristystä ja tämän tapaisia keinoja.

Yksityiskohtia pitää Kaikkosen mukaan kysyä Puolustusvoimista.

– Mutta olen halunnut sen varmistaa, että Puolustusvoimat ovat ajan tasalla koronaankin varautumisessa. Saamani tiedon mukaan näin on, hän jatkaa.

Voidaanko jokin varuskunta joutua sulkemaan?

– Se lienee jo sitten aika ääritapaus enkä halua lähteä sellaisella spekuloimaan, Kaikkonen sanoo.

Yle on kertonut tänään, että Puolustusvoimat on korostanut yskimis- ja käsihygienian merkitystä. Terveysasemien henkilökunta on perehdytetty toimimaan potilaiden kanssa, joiden epäillään saaneen tartunnan tai altistuneen koronavirukselle. Lisäksi suojautumisvälineiden tilanne on kartoitettu ja lisähankintoja tehdään kumppanuussairaaloiden kautta.