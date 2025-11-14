Kainuun rajavartiosto: Kahta metsäalan yritystä epäillään useista rikoksista

Kahden Sotkamoon rekisteröidyn metsäalan yrityksen kautta epäillään järjestetyn Suomeen tai Suomen kautta ihmisiä, joiden viisumit tai oleskeluluvat on haettu harhaanjohtavan tiedon avulla. Tutkittavat rikosnimikkeet ovat törkeä laittoman maahantulon järjestäminen, törkeä kiskonta ja ihmiskauppa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Epäilty laiton toiminta on tapahtunut tänä ja viime vuonna, ja epäiltynä on useita tekijöitä.

Maahan on rajavartioston mukaan saapunut tutkinnassa olevien yritysten viisumeilla ja oleskeluluvilla yhteensä 179 ihmistä.

Rajavartiosto epäilee, että kaikille maahan saapuneille ei ole ollut tosiasiallisesti tarjota töitä tutkinnan kohteina olevissa yrityksissä. Osa maahan saapuneista on rajavartioston mukaan poistunut Suomesta muualle Eurooppaan välittömästi tai lyhyen oleskelun jälkeen.

Rikoksesta epäiltynä on useita ihmisiä. Tällä hetkellä viisi ihmistä on vangittuna epäiltynä törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. Esitutkinnan aikana on tullut ilmi myös rikosepäily törkeästä kiskonnasta sekä ihmiskaupasta.

Rikoksen esitutkinta on kesken ja rajavartiosto kertoo tiedottavansa siitä lisää myöhemmin, kun se on tutkinnan kannalta mahdollista. Rajavartiosto vastasi STT:n kommenttipyyntöön kertomalla, ettei se tällä hetkellä anna yksittäisiä kommentteja tapauksesta.

Epäillyn rikoksen tutkinta käynnistyi aluehallintoviraston tarkastuksessa ilmenneiden havaintojen sekä Rajavartiolaitokselle ja poliisille tulleiden vihjeiden perusteella.

ENNEN rajavartioston julkaisemaa tiedotetta metsäalan yrityksiin liittyvistä rikosepäilyistä Helsingin Sanomat uutisoi, että kymmenien Nepalista tuotujen metsurien epäillään joutuneen ihmiskaupan uhriksi Suomessa.

Lehden mukaan Rajavartiolaitos epäilee, että ukrainalaismies on houkutellut yhdessä nepalilaisten värvääjien kanssa nepalilaisia metsätöihin valheellisilla tiedoilla. HS:n tietojen mukaan nepalilaisia on muun muassa vaadittu maksamaan työpaikastaan ja jätetty ilman luvattua työtä.

Lehti on haastatellut kahta Suomeen metsuriksi tullutta nepalilaista. Toinen heistä kertoo, ettei ollut koskaan edes nähnyt raivaussahaa, kun hänelle tarjottiin töitä Suomesta metsurina. Hän kertoi lehdelle maksaneensa työpaikastaan 3 500 euroa ja tehneensä jopa 18-tuntisia työpäiviä silloin, kun töitä oli.

Lehden mukaan vangittuna on muun muassa ukrainalaismies, joka omistaa yrityksen, jolle HS:n haastattelemat nepalilaiset tekivät töitä. Yritys toimii verkkosivujensa mukaan Pohjois-Savossa ja Kainuussa.

Teksti: STT/Simu Perälä