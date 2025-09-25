Politiikka
25.9.2025 14:05 ・ Päivitetty: 25.9.2025 14:05
Kaivosmineraalien verotusta aiotaan kiristää – tuotot kokonaan valtiolle
Hallitus esittää kiristyksiä kaivosmineraalien verotukseen, kertoo valtiovarainministeriö tiedotteessa.
Metallisten kaivosmineraalien veroa aiotaan nostaa 0,6 prosentista 2,5 prosenttiin kaivosmineraalin verotusarvosta, jonka Verohallinto vahvistaa vuosittain. Muiden kaivosmineraalien vero nousee 0,20 eurosta 0,60 euroon tonnilta nostettua malmia.
Veronkorotuksesta kertyvä tuotto aiotaan kohdentaa esitysluonnoksesta poiketen kokonaisuudessaan valtiolle.
Valtio saa 80 prosenttia ja kaivosten sijaintikunnat 20 prosenttia kaivosmineraaliveron tuotosta. Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan kaivoskuntien kokonaisuudessaan saamat kaivosmineraaliverotulot pysyisivät korotusten jälkeen euromääräisesti suunnilleen tämän vuoden tasolla.
Kaivosmineraaliveron tarkoitus on korvata valtiolle uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Sitä maksetaan Suomessa louhituista kaivosmineraaleista.
Muutosten on määrä tulla voimaan ensi vuoden alussa.
Kommentit
