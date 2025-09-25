Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

25.9.2025 14:05 ・ Päivitetty: 25.9.2025 14:05

Kaivosmineraalien verotusta aiotaan kiristää – tuotot kokonaan valtiolle

LEHTIKUVA / TOMI HIRVINEN

Hallitus esittää kiristyksiä kaivosmineraalien verotukseen, kertoo valtiovarainministeriö tiedotteessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Metallisten kaivosmineraalien veroa aiotaan nostaa 0,6 prosentista 2,5 prosenttiin kaivosmineraalin verotusarvosta, jonka Verohallinto vahvistaa vuosittain. Muiden kaivosmineraalien vero nousee 0,20 eurosta 0,60 euroon tonnilta nostettua malmia.

Veronkorotuksesta kertyvä tuotto aiotaan kohdentaa esitysluonnoksesta poiketen kokonaisuudessaan valtiolle.

Valtio saa 80 prosenttia ja kaivosten sijaintikunnat 20 prosenttia kaivosmineraaliveron tuotosta. Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan kaivoskuntien kokonaisuudessaan saamat kaivosmineraaliverotulot pysyisivät korotusten jälkeen euromääräisesti suunnilleen tämän vuoden tasolla.

Kaivosmineraaliveron tarkoitus on korvata valtiolle uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Sitä maksetaan Suomessa louhituista kaivosmineraaleista.

Muutosten on määrä tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
25.9.2025
Puolueet: Somemainonnan uudet EU-rajoitukset eivät estä disinformaation levittäjiä
Lue lisää

Susanna Luikku

Kotimaa
25.9.2025
Gynelogikäyntien hinnat karkasivat käsistä – ”Nainen on muutakin kuin synnytyselimensä”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
23.9.2025
Arvio: Hollywoodin älykköohjaaja Paul Thomas Anderson kuvasi tymäkän toimintaelokuvan jakautuneesta Amerikasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU