Kaksi työttömyyskassaa yhdistyi – Ote hoitaa korkeakoulutettujen ja erityiskoulutettujen työttömyysturvaa

Erityskoulutettujen työttömyyskassa Erko on yhdistynyt Opetus ja tiede -työttömyyskassaan vuoden alussa. Uusi Työttömyyskassa Ote on nyt Suomen neljänneksi suurin työttömyyskassa.

Työttömyyskassa Ote on monialainen työttömyyskassa korkeakoulutetuille ja erityiskoulutuksen saaneille. Erkon ja Opetus ja tiede -työttömyyskassojen jäsenet siirtyvät automaattisesti uuteen kassaan. Kassassa on noin 196 000 jäsentä.

Tiedotteen mukaan kassojen yhdistymisen etuna on, että suurempi ja monialaisempi kassa pystyy tasapainottamaan työttömyyden kausivaihteluita ja hoitamaan uusia tehtäviä.

Työttömyyskassa Ote tekee yhteistyötä 18 ammattiliiton ja taustajärjestön kanssa. Yhteistyöliittoja ovat muun muassa Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Akavan Erityisalat, Suomen Psykologiliitto ja Tieteentekijöiden liitto.