Talous

24.9.2025 14:13 ・ Päivitetty: 24.9.2025 14:13

Kaleva: Kaleva Media käynnistää muutosneuvottelut – voivat johtaa enintään 26 työntekijän vähennyksiin

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Mediayhtiö Kaleva Media aloittaa muutosneuvottelut, sanomalehti Kaleva kertoi keskiviikkona. Neuvottelut koskevat medialiiketoimintayhtiöitä I-Mediat Oy:ta ja Kaleva365 Oy:ta. Suunnitelmana on muodostaa yksi yhteinen medialiiketoiminnan organisaatio, lehti kertoo.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Neuvottelut voivat alustavan suunnitelman mukaan johtaa enintään 26 työntekijän vähennyksiin ja 19 työntekijän työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolisiin muutoksiin.

Neuvotteluiden piirissä on muun muassa yritys- ja kuluttajapalvelut kummastakin yhtiöstä. Neuvottelut koskevat myös taittoa tekeviä.

Kaleva Median toimitusjohtaja Juha Laakkosen mukaan kyse on päällekkäisten toimintojen tarkastelusta.

Medialiiketoimintayhtiöissä työskentelee yhteensä noin 350 henkilöä.

Kalevan mukaan neuvottelut alkavat ensi maanantaina ja kestävät kolme viikkoa.

