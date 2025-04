Kalja-ale vai säästöjä vanhuksilta? Hallituksen arvottomat arvovalinnat

Poliittinen päätöksenteko on aina arvovalintojen tekemistä. Arvovalintojen tekeminen korostuu etenkin silloin, kun jaetaan niukkuutta ja tehdään priorisointia. Mikkel Näkkäläjärvi

Suomen julkinen talous on haastavassa tilanteessa, joten on aivan keskeistä, että kuntiin ja hyvinvointialueille valitaan päättäjiä, joilla on arvot kohdallaan.

Välillä kuuluu puheita siitä, että hyvinvointialueilla ei voisi päättää oikein mistään, koska rahoitus tulee valtiolta ja tehtävät ovat pitkälti lakisääteisiä.

Puhutteleva tarina, mutta rajusti liioiteltu. Kokoomuksen riveistä on tämän varjolla esitetty jopa aluevaltuustojen lakkauttamista ja hyvinvointialueiden purkamista.

Oma huumoriarvonsa on sillä, että nämä lakkauttajat ovat itse aluevaaleissa ehdokkaana.

Pimittäminen jatkuu.

VAIKKA tiedossa onkin, että demokratia ja palveluiden kehittäminen ei ole kokoomuksen politiikan ytimessä, niin ehkä kuitenkin kannattaisi keskittyä niihin jatkuvan hallintopyörityksen sijaan.

Hyvinvointialueilla on nimittäin tälläkin vaalikaudella päätetty monista tavallisille ihmisille keskeisistä kysymyksistä. SDP:lle keskeinen arvovalinta on se, että ihmiset pääsevät nopeasti hoitoon.

Kun Orpon-Purran hallitus on laittanut hyvinvointialueet kohtuuttomaan talouskurimukseen ja romuttanut hoitotakuun kolmeen kuukauteen, ovat SDP:n aluevaltuutetut toimineet kaikilla Suomen hyvinvointialueilla sen puolesta, että hoitoon pääsisi kahden viikon sisään.

Monella hyvinvointialueella SDP:n työ on tuottanut tulosta, mutta osassa työ on yhä kesken. Useissa tapauksissa asiasta on äänestelty hyvinvointialueen eri toimielimissä.

Kaikkialla tavoite ei ole mennyt läpi erityisesti kokoomuksen vastustuksen takia. Tämä on esimerkki kokoomuksen edustajien arvovalinnoista hyvinvointialueilla, mutta on niitä valtion tasollakin nähty.

Jotain hallitus leikkauksistaan julkisti.

Viime aikojen surullisenkuuluisa saaga on ollut keskustelu Orpon-Purran hallituksen 170 miljoonan euron lisäsäästöistä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) lupasi eduskunnan kyselytunnilla 27. päivä helmikuuta, että hallitus tuo nämä uudet leikkaukset eduskuntaan hyvissä ajoin ennen vaaleja.

Lista julkistettiin noin viikko ennen ennakkoäänestyksen alkamista, mutta yllätys oli melkoinen, kun yli puolet leikkauksista oli edelleen piilotettu. Pimittäminen jatkuu.

Nimittäin sen, että yli 16 miljoonaa euroa säästetään hyödyntämällä teknologiaa ikäihmisten kotihoidossa. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammin ihmisen sijaan kotihoidossa asioita hoitaa robotti ja fyysisen kohtaamisen sijaan ikäihmisten asioita hoidetaan Teamsilla.

Tämäkin leikkaus olisi ollut peruttavissa perumalla hallituksen olutveron alennus, joka on laskenut kaljatölkin hintaa muutamalla sentillä. Aikamoisia arvovalintoja.