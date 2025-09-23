Palkittu politiikan aikakauslehti.
23.9.2025 10:14 ・ Päivitetty: 23.9.2025 13:11

Kaljaa ”toivotunlaisesta vaalikäyttäytymisestä”? – Poliisi tutkii kuntavaaleihin liittyvää rikosta

Poliisi tutkii mahdollista vaalilahjontaa Parkanossa.

Poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan Parkanon kuntavaaleihin liittyvässä asiassa. Poliisi tutkii tapausta rikosnimikkeellä vaalilahjonta.

Poliisi epäilee, että kuntavaalien äänestysaikana on ”toivotunlaisesta vaalikäyttäytymisestä” annettu vastineeksi olutta.

Poliisin tiedotteen mukaan esitutkinnan aikana pyritään saamaan selvyyttä siitä, kuka tai ketkä henkilöt liittyvät vastikkeiden lupaamiseen taikka sen tarjoamiseen sekä siihen, kuinka laajamittaista vaalilahjonta on ollut.

Poliisin mukaan se ei tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.

Johtava rikoskomisario Petteri Kuorikoski kertoi kuitenkin STT:lle tiistaina, että poliisi epäilee tässä vaiheessa vaalilahjonnasta yhtä ihmistä. Olutta ei ole poliisin tietojen mukaan pelkästään luvattu, vaan sitä on myös luovutettu.

Parkanon Keskusta on puolestaan kirjoittanut omilla Facebook-sivuillaan jo viime viikolla, että kaupunginvaltuutettu Pasi Pentti kiistää jyrkästi väitteet äänestäjien houkuttelemisesta vaaliuurnille kaljakopan voimalla.

”Sellaisia tekoja ei ole tapahtunut ja niitä ei hyväksytä. Toivomme, että rikosepäilyt selvitetään nopeasti viranomaisten toimesta ja tutkintarauha säilyy kaikille osapuolille.”

Pentti on Parkanon kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Täydennetty juttua tiistaina 23.9. kello 14.13 Parkanon Keskustan kirjoituksella ja kello 16.11 johtavan rikoskomisarion kommentilla.

