21.4.2026 10:11 ・ Päivitetty: 21.4.2026 10:11

Kallas: EU:n lainapaketti Ukrainalle huomenna maaliin – Valtonen: Venäjän imperiumin aika on ohi

JOHN THYS / AFP / LEHTIKUVA
Kaja Kallas on toisen polven poliitikko ja Viron ex-pääministeri, joka on toiminut EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan edustajana vuodesta 2024.

EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas odottaa myönteistä päätöstä Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketista keskiviikkona.

EU-diplomaattien on määrä neuvotella lainapaketista keskiviikkona Brysselissä.

- Me odotamme myönteisiä päätöksiä huomenna 90 miljardin euron lainasta. Ukraina todella tarvitsee tätä lainaa, Kallas sanoi saapuessaan EU:n ulkoministerikokoukseen Luxemburgissa.

Unkarin väistyvä pääministeri Viktor Orban on jarruttanut Ukrainan lainapaketin hyväksymistä EU:ssa. Orban kärsi murskatappion Unkarin äskettäisissä parlamenttivaaleissa.

ALUN perin Orban hyväksyi lainapaketin ja uusimman Venäjän-vastaisen pakotepaketin muiden EU-maiden mukana joulukuun EU-huippukokouksessa, mutta alkoi jarruttaa niiden toteuttamista Druzhba-öljyputkeen liittyvän kiistan vuoksi.

Ukrainan läpi kulkeva ja venäläistä öljyä Unkariin ja Slovakiaan tuova Druzhba-putki vaurioitui Venäjän iskussa tammikuussa. Unkari ja Slovakia ovat syyttäneet Ukrainaa tahallisesta viivyttelystä putken korjaamisessa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi viime viikolla, että Druzhba-putki tulee olemaan jälleen toiminnassa huhtikuun loppuun mennessä.

Orban kirjoitti sunnuntaina viestipalvelu X:ssä, että Unkari ei enää estä lainapaketin hyväksymistä sen jälkeen, kun öljy virtaa jälleen Druzhba-putkessa.

SUOMEN ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) arvioi Luxemburgin ministerikokoukseen tullessaan, että Ukraina voittaa Ukrainan ja Venäjän välisen sodan.

Valtosen mukaan Ukrainan kansa on onnistunut hyvin vapautensa puolustamisessa.

- He ovat vakiinnuttaneet asemansa etulinjassa viime viikkojen aikana. On melko varmaa, että Ukraina voittaa sodan, Valtonen sanoi kansainväliselle medialle.

- Se ei ole helppoa, koska Venäjä kohdistaa hyökkäyksensä myös siviiliväestöön, mikä on selvä sotarikos. Mutta Ukrainan kansa on lannistumatonta ja he ansaitsevat tulevaisuuden sekä Euroopassa että Natossa, Valtonen jatkoi.

VALTOSEN mukaan Venäjän imperiumin aika on ohitse, sillä maan talous on sekasortoisessa tilassa ja köyhyys maassa leviää.

- Nyt on Venäjän kansan aika sanoa, että nyt tämän sotilasoperaation (hyökkäyssodan Ukrainassa) täytyy päättyä ja että Venäjän johdon täytyy keskittyä oman kansansa hyvinvointiin, Valtonen sanoi.

Valtosen mukaan ulkoministerikokouksessa keskustellaan muun muassa EU:n Venäjä-pakotteiden jatkosta. Hän toivoo, että pitkään työn alla ollut 20:s Venäjän vastainen pakotepaketti saadaan valmiiksi mahdollisimman pian.

STT/Tuomas Savonen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
21.4.2026
Orpo: ”Säästämisessä ei ole välivuotta” – Purra: ”Kansalaisilla ei syytä huoleen”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
21.4.2026
Insinööriliitto: Jatkuva oppiminen agendalle yli vaalikausien – ”Kasvu ei synny ilman osaajia”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
20.4.2026
Arvio: Uutuuskirja tiivistää, mistä hyvinvoinnissa lopulta on kysymys
Lue lisää

