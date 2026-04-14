Kankaanpään Työväenyhdistys täytti 120 vuotta – Demareita tarvitaan yhä oikeudenmukaisuuden puolustajiksi

Työväentalo Soihtulassa juhlittiin Kankaanpään Työväenyhdistyksen 120-vuotista matkaa lauantaina 11. huhtikuuta. Juhlassa uskottiin yhteiseen aatteeseen ja yhdistyksen valoisaan tulevaisuuteen. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

– Ylpeyttä koen siitä työstä, jota täällä on jo 120 vuoden ajan tehty oikeudenmukaisuuden, paremman huomisen ja ennen kaikkea kankaanpääläisten arjen hyväksi. Ylpeyttä tästä yhtenäisestä joukkueesta, joka edelleen jaksaa tehdä töitä ja uskoa tulevaisuuteen, vaikka helppoa ei aina ole nykyäänkään, Satakunnan Sosialidemokraattien puheenjohtaja Heidi Viljanen totesi.

Yhdistyksen juhla oli monipuolinen ja rento. Siinä muisteltiin menneitä aikoja, mutta luotiin myös uskoa tulevaan. Ohjelmassa oli juhlapuheen lisäksi muun muassa Rakastajat-teatterin improvisaatioesitys sekä illanvietossa työväenlaulukaraokea ja hauskaa yhdessäoloa. Paikalla oli runsaat 80 juhlijaa.

Juhlapuheessaan Heidi Viljanen loi katsauksen yhdistyksen historiaan.

– Usko parempaan huomiseen alkoi kerätä ihmisiä yhteen ja johti myös Kankaanpään Työväenyhdistyksen perustamiseen 4. tammikuuta 1906. Samoihin aikoihin työväenyhdistyksiä perustettiin runsaasti eri puolille maata, mutta myös aivan tänne lähiseuduille Vihteljärvelle, Venesjärvelle ja hieman myöhemmin Veneskoskelle sekä Ala-Honkajoelle.

Viljanen toi esiin, että maailma oli hyvin erinäköinen 120 vuotta sitten. Hänen mukaansa historian kertaaminen osoittaa osuvasti, että meitä sosialidemokraatteja on tarvittu koko olemassaolomme ajan. Heikoimpien oikeuksien puolustajina, oikeudenmukaisuuden edistäjinä, vapauden vaatijoina ja ennen kaikkea hyvinvointivaltion rakentajina.

– Kun mietin kaikkea tätä, käyttäisin ehkä sanaa reiluus kuvaamaan sitä politiikkaa ja suuntaa, jota olemme puolueena ja työväenyhdistyksissä halunneet edistää aina alkumetreiltä lähtien. Reiluutta arjessa, reiluutta työssä ja reiluutta siinä, miten yhteiskunta kohtelee jäseniään.

Ihmiset kaipaavat turvaa ja toivoa tulevasta.

VUOSIKYMMENTEN aikana rakennettua hyvinvointivaltiota koetellaan parhaillaan monin tavoin. Ilmassa on paljon kysymyksiä ja huolia.

Puheessaan Viljanen kyseli, pystymmekö myös tulevaisuudessa huolehtimaan jokaisesta silloin, kun sairaus koskettaa, kun ikääntyminen tuo mukanaan hoivan tarpeen tai kun työttömyys pitkittyy. Pystymmekö tarjoamaan jokaiselle lapselle yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua perhetaustasta riippumatta?

– Nämä huolet eivät ole syntyneet tyhjästä. Työttömyys koskettaa ennätyksellisen monia, ja monen tulevaisuus näyttää epävarmalta. Ihmisten tyytymättömyys lisääntyy, köyhyys yleistyy, vastakkainasettelu kasvaa ja huoli turvallisuudesta kalvaa monien mieliä. Suurvaltapolitiikka horjuttaa yhteiskuntarauhaa sekä idässä että lännessä.

– Juuri tällaisina aikoina reiluuden, vakauden ja yhteiskuntarauhan merkitys korostuu. Ihmiset kaipaavat turvaa, ennustettavuutta ja ennen kaikkea toivoa tulevasta. Siihen tarpeeseen työväenliike on syntynyt – ja siihen tarpeeseen sille on edelleen tilausta. Herääkin lopulta kysymys, onko maailma, saati ihminen sittenkään muuttunut 120 vuodessa, Viljanen pohti.

PUOLUEEN kultainen ansiomerkki luovutettiin Marko Vuorenmaalle, joka on tehnyt yli 20 vuoden ajan töitä liikkeen eteen ja toiminut varapuheenjohtajana vuodesta 2008 aina viime vuoteen saakka.

”Vuoden Tulokas” -kunniakirjat luovutettiin Esa Viitaselle rohkeana vastuunottajana tuoreena kaupunginvaltuutettuna ja Miia Rajakalliolle aktiivisesta toiminnasta johtokunnassa ja vaalityössä.

Yhdistyksen nykyiselle puheenjohtajalle Petra Mäensivulle ja uudelle varapuheenjohtajalle Jukka Lammelalle luovutettiin ”Vuoden yhteiskunnallinen teko” -kunniakirjat tuloksekkaasta työstä kunta- ja aluevaaleissa. Paula Kuusistolle luovutettiin ”Vuoden kuntapoliitikko” titteli aktiivisesta työstä sosialidemokraattisessa valtuustoryhmässä.

Heidi Viljanen ositti kiitokset kaikille toimijoille yhdistyksen vuosien varrelta.

– Lämmin kiitos teille kaikille, jotka olette olleet mukana tämän yhdistyksen matkassa. Kiitos teille, jotka olette tehneet mahdolliseksi sen, että saamme tänään juhlia 120 vuotta täyttänyttä yhdistystä. Ja kiitos teille, jotka jatkatte tätä työtä ja pidätte liekin elossa tuleville sukupolville.

– Kankaanpään Työväenyhdistyksen tulevaisuus näyttää valoisalta. Meillä on yhteinen talo. Meillä on yhteinen aate. Ja ennen kaikkea – meillä on toisemme.